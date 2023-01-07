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Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники. Об этом в субботу сообщает... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T14:55
2023-01-07T14:56
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники. Об этом в субботу сообщает Министерство обороны РФ.По данным оборонного ведомства, объединенная группировка российских войск в зоне проведения специальной военной операции соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.Так, по информации министерства, украинские боевики 51 раз использовали артиллерию для ударов по позициям российских войск на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произвели 11 минометных ударов на Красно-Лиманском направлении, и продолжали обстрелы Донецка."По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", — доложили в ведомстве.Там уточнили, что несмотря на обстрелы со стороны Украины, российские войска продолжат соблюдать режим прекращения огня до установленного времени.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, россия, украина, рождество христово
Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО

Минобороны: Киев продолжает обстрелы вопреки установленному "режиму тишины"

14:55 07.01.2023 (обновлено: 14:56 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные территории Донецкой народной республики
Освобожденные территории Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы, несмотря на соблюдение Россией установленного "режима тишины" на рождественские праздники. Об этом в субботу сообщает Министерство обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, объединенная группировка российских войск в зоне проведения специальной военной операции соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.
"Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций", — сообщает Минобороны.
Так, по информации министерства, украинские боевики 51 раз использовали артиллерию для ударов по позициям российских войск на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произвели 11 минометных ударов на Красно-Лиманском направлении, и продолжали обстрелы Донецка.
"По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS", — доложили в ведомстве.
Там уточнили, что несмотря на обстрелы со стороны Украины, российские войска продолжат соблюдать режим прекращения огня до установленного времени.
Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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Министерство обороны РФСВОРоссияУкраинаРождество Христово
 
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