https://crimea.ria.ru/20230116/eto-litsemerie--putin-ob-otvergnutom-kievom-rozhdestvenskom-peremirii-1126421930.html
Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии
Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие рождественского перемирия примером... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T18:09
2023-01-16T18:09
2023-01-16T18:09
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
политика
экономика
в мире
газовый хаб
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие рождественского перемирия примером лицемерной политики Киева.Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.О чем еще говорили Путин и ЭрдоганВ разговоре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества."В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба, - добавили в Кремле. - Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России".Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.Газовый хабВ октябре прошлого года Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря ему можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции сразу начали соответствующую совместную работу. В январе этого года президент Турции заявил, что Анкара стремится завершить "дорожную карту" по газовому хабу и как можно скорее начать работать над ее реализацией.Читайте также на РИА Новости Крым:На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – ЭрдоганУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года – власти
https://crimea.ria.ru/20230106/zhest-dobroy-voli-a-ne-peremirie-saldo-o-prekraschenii-ognya-na-rozhdestvo-1126271916.html
https://crimea.ria.ru/20230114/turtsiya-predrekla-proval-mirnykh-planov-po-ukraine-bez-ucheta-mneniya-rossii-1126400121.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика, экономика, в мире, газовый хаб, новости
Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии
Путин назвал лицемерием отвергнутое Киевом перемирие на Рождество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие рождественского перемирия примером лицемерной политики Киева.
"Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества", - говорится в сообщении Кремля.
Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.
О чем еще говорили Путин и Эрдоган
В разговоре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества.
"В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба, - добавили в Кремле. - Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России".
Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.
Газовый хаб
В октябре прошлого года Владимир Путин предложил создать в Турции
крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря ему можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.
Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки
. Профильные министерства России и Турции сразу начали соответствующую совместную работу. В январе этого года президент Турции заявил, что Анкара стремится завершить "дорожную карту" по газовому хабу и как можно скорее начать работать над ее реализацией.
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