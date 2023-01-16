https://crimea.ria.ru/20230116/eto-litsemerie--putin-ob-otvergnutom-kievom-rozhdestvenskom-peremirii-1126421930.html

Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии

Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие рождественского перемирия примером... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T18:09

2023-01-16T18:09

2023-01-16T18:09

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

политика

экономика

в мире

газовый хаб

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал неприятие рождественского перемирия примером лицемерной политики Киева.Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.О чем еще говорили Путин и ЭрдоганВ разговоре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества."В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба, - добавили в Кремле. - Рассмотрен ход реализации "пакетных" стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России".Кроме того, обсуждены вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.Газовый хабВ октябре прошлого года Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для поставок в Европу. Благодаря ему можно будет регулировать цены на рынке, исключив возможность влияния на него политики, отметил российский лидер.Эрдоган поддержал инициативу российского лидера, заявив, что проект будет реализован в кратчайшие сроки. Профильные министерства России и Турции сразу начали соответствующую совместную работу. В январе этого года президент Турции заявил, что Анкара стремится завершить "дорожную карту" по газовому хабу и как можно скорее начать работать над ее реализацией.Читайте также на РИА Новости Крым:На строительство газового хаба в Турции надеются многие страны – ЭрдоганУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаТурции хватит найденного в Черном море газа на 33 года – власти

https://crimea.ria.ru/20230106/zhest-dobroy-voli-a-ne-peremirie-saldo-o-prekraschenii-ognya-na-rozhdestvo-1126271916.html

https://crimea.ria.ru/20230114/turtsiya-predrekla-proval-mirnykh-planov-po-ukraine-bez-ucheta-mneniya-rossii-1126400121.html

россия

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика, экономика, в мире, газовый хаб, новости