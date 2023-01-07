https://crimea.ria.ru/20230107/turtsii-khvatit-naydennogo-v-chernom-more-gaza-na-33-goda---vlasti-1126288846.html
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
Найденного в Черном море природного газа потребителям Турции хватит на 33 года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T15:35
2023-01-07T15:35
2023-01-07T14:39
турция
экономика
реджеп тайип эрдоган
газ
потолок цен на газ
в мире
политика
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Найденного в Черном море природного газа потребителям Турции хватит на 33 года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, пишет РИА Новости.В декабре президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубических метров.Он заявил, что Турция планирует в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи голубого топлива в Черном море. Это, по словам Донмеза, позволит уменьшить импорт газа на 30 процентов.Ранее востоковед Андрей Чупрыгин рассказал РИА Новости Крым, что найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу не исключены.Тайип Эрдоган заявил, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом Газовый хаб и Украина: о чем говорили Путин и Эрдоган "Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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турция, экономика, реджеп тайип эрдоган, газ, потолок цен на газ, в мире, политика, черное море
Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
Власти Турции сообщили, что найденного в Черном море газа хватит больше чем на 30 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Найденного в Черном море природного газа потребителям Турции хватит на 33 года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, пишет РИА Новости.
В декабре президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно "Фатих" обнаружило в Черном море 58 миллиардов кубометров запасов природного газа. По его словам, общие запасы месторождений Турции теперь увеличились до 710 млрд кубических метров.
"Доказанные запасы природного газа на месторождении "Сакарья" в турецком секторе Чёрного моря достигают 710 миллиардов кубометров, чего достаточно для покрытия 33-летнего спроса населения Турции", - цитирует министра агентство.
Он заявил, что Турция планирует в течение четырех лет выйти на максимальный уровень добычи голубого топлива в Черном море. Это, по словам Донмеза, позволит уменьшить импорт газа на 30 процентов.
Ранее востоковед Андрей Чупрыгин рассказал
РИА Новости Крым, что найденный Турцией природный газ в Черном море не сможет закрыть ее экспортные потребности, но так как турецкий лидер будет ориентироваться на политическую ситуацию перед предстоящими выборами, изменения в договоренностях по газовому хабу
не исключены.
Тайип Эрдоган заявил
, что Турция станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы по реализации предложения Владимира Путина министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции турецкий лидер заявил 14 октября 2022 года по возвращении из Астаны.
13 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой предложил
создать в Турции новый газовый хаб как альтернативу "Северным потокам" с возможностью регулировать цены и действуя вне политической конъюнктуры.
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