https://crimea.ria.ru/20230411/nastuplenie-na-donetskom-napravlenii-armiya-rossii-razgromila-sily-vsu-1128115380.html

Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ

Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ

Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T14:00

2023-04-11T14:00

2023-04-11T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения ракетных войск и артиллерии российской группировки войск оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска авиацией совершенно 11 вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что более 75% территории города на данный момент находятся под контролем российских подразделений. По его словам, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружиеНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с Артемовском

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

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луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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