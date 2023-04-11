Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников
14:00 11.04.2023 (обновлено: 14:02 11.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии российской группировки войск оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска авиацией совершенно 11 вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.
"Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "МСТА-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что более 75% территории города на данный момент находятся под контролем российских подразделений. По его словам, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.
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