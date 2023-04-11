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Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T14:00
2023-04-11T14:02
министерство обороны рф
россия
украина
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вооруженные силы россии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения ракетных войск и артиллерии российской группировки войск оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска авиацией совершенно 11 вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что более 75% территории города на данный момент находятся под контролем российских подразделений. По его словам, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске"Выжить почти невозможно": в ВСУ назвали самое страшное российское оружиеНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с Артемовском
https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
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министерство обороны рф, россия, украина, крым, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости, артемовск
Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ

На Донецком направлении Киев потерял за сутки более 450 военных и наемников

14:00 11.04.2023 (обновлено: 14:02 11.04.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии российской группировки войск оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе Артемовска авиацией совершенно 11 вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.
"Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "МСТА-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе поездки в Артемовск заявил, что более 75% территории города на данный момент находятся под контролем российских подразделений. По его словам, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.
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