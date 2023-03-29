https://crimea.ria.ru/20230329/nazvana-tragicheskaya-oshibka-ukrainy-v-situatsii-s-artemovskom-1127830507.html

Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с Артемовском

Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с Артемовском - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с Артемовском

Трагической ошибкой Украины стало решение превратить Артемовск в некий символ и этим объяснить огромное количество напрасных смертей, в том числе неопытных... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T10:27

2023-03-29T10:27

2023-03-29T10:27

всу (вооруженные силы украины)

сво

артемовск

дмитрий полянский

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Трагической ошибкой Украины стало решение превратить Артемовск в некий символ и этим объяснить огромное количество напрасных смертей, в том числе неопытных молодых солдат. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.Дипломат предположил, что в украинском обществе известно об этой ужасной ситуации.По его словам, освобождение российской армией Артемовска – это "вопрос дней, может быть, недель"."Но мы не торопимся", – отметил дипломат, подчеркнув, что Россия бережет своих военных и гражданское население, поэтому при наступлении в Донбассе не использует всю свою силу и возможности.Ранее в интервью Associated Press президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "потеря Бахмута (Артемовска – ред.) будет означать политическое поражение".Артемовск находится к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск ВСУ в зоне спецоперации в Донбассе. Ожесточенные бои за него идут уже больше полугода.Специальная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам российского лидера, конечная цель операции – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт

артемовск

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, артемовск, дмитрий полянский, украина, россия, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии