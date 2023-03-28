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Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
Положение украинских формирований в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города уже не за горами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T11:39
2023-03-28T11:39
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
сво
украина
россия
события в донбассе
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
авдеевка
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Положение украинских формирований в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города уже не за горами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Авдеевку будут освобождать более интенсивноСогласно заявлениям самих боевиков, которые остаются в Авдеевке, ситуация у них "критичная или близка к критичной", отметил Пушилин. В частности, уже поступил запрет на въезд в город гражданских лиц, волонтеров, журналистов."В город уже никого не пускают, да и пустить кого-то туда у них возможности уже нет. Поэтому мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки не за горами", – добавил он.По словам врио главы ДНР, освобождение Авдеевки позволит серьезно минимизировать количество обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.Ситуация в Артемовске и МарьинкеВ Артемовске штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вытеснять противника из города. Они создали для ВСУ "невыносимые условия" и фактически исключили все возможности для подвоза подкрепления и боеприпасов находящимся в городе украинским подразделениям."В самом городе важным было сейчас на самом заводе (Артемовском заводе обработки металлов – ред.) зачистить промзону, сейчас ребята там добивают одиночные группы боевиков. Противник переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админзданиях", - уточнил Пушилин.Также продолжаются ожесточенные бои за Марьнку. По словам Пушилина, российские подразделения буквально "выгрызают" у противника каждые метры, но неуклонно продвигаются вперед. Ситуация осложняется тем, что у ВСУ на этом направлении есть возможность перебрасывать резервы.На направлении Угледара идет позиционное противостояние, украинские подразделения предпринимают попытку "прощупать" российские позиции разведкой боем. Накануне они предприняли очередную вылазку, которая закончилась для них поражением – уничтожено порядка 30 боевиков и несколько единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник ПушилинаНа Донецком направлении уничтожены более 400 солдат ВСУ и наемниковНазваны причины отсрочки контрнаступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230328/saldo-otsenil-perspektivy-forsirovaniya-dnepra-vsu-1127808216.html
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
авдеевка
артемовск
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), сво, украина, россия, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, авдеевка, чвк "вагнер", артемовск
Освобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку

Пушилин: ситуация в Авдеевке развивается стремительно, освобождение города не за горами

11:39 28.03.2023
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Положение украинских формирований в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города уже не за горами. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Авдеевку будут освобождать более интенсивно

"Вокруг Авдеевки ситуация развивается достаточно стремительно. Там 1-й Армейский корпус показывает очень хорошие результаты, (батальоны) "Сомали", "Спарта", 11-й полк ценой больших усилий приближают ситуацию, когда Авдеевка будет освобождаться более интенсивными темпами. Сейчас продолжается улучшение позиций", – сказал руководитель республики в эфире "Соловьев Life".
Согласно заявлениям самих боевиков, которые остаются в Авдеевке, ситуация у них "критичная или близка к критичной", отметил Пушилин. В частности, уже поступил запрет на въезд в город гражданских лиц, волонтеров, журналистов.
"В город уже никого не пускают, да и пустить кого-то туда у них возможности уже нет. Поэтому мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки не за горами", – добавил он.
По словам врио главы ДНР, освобождение Авдеевки позволит серьезно минимизировать количество обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
10:27
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Ситуация в Артемовске и Марьинке

В Артемовске штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вытеснять противника из города. Они создали для ВСУ "невыносимые условия" и фактически исключили все возможности для подвоза подкрепления и боеприпасов находящимся в городе украинским подразделениям.
"В самом городе важным было сейчас на самом заводе (Артемовском заводе обработки металлов – ред.) зачистить промзону, сейчас ребята там добивают одиночные группы боевиков. Противник переместился на ранее подготовленные позиции за пределами завода в админзданиях", - уточнил Пушилин.
Также продолжаются ожесточенные бои за Марьнку. По словам Пушилина, российские подразделения буквально "выгрызают" у противника каждые метры, но неуклонно продвигаются вперед. Ситуация осложняется тем, что у ВСУ на этом направлении есть возможность перебрасывать резервы.
На направлении Угледара идет позиционное противостояние, украинские подразделения предпринимают попытку "прощупать" российские позиции разведкой боем. Накануне они предприняли очередную вылазку, которая закончилась для них поражением – уничтожено порядка 30 боевиков и несколько единиц техники.
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