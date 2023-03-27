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На Донецком направлении уничтожены более 400 солдат ВСУ и наемников
На Донецком направлении уничтожены более 400 солдат ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 27.03.2023
На Донецком направлении уничтожены более 400 солдат ВСУ и наемников
Более 400 солдат ВСУ и наемников уничтожены за сутки на Донецком направлении, также разбито 20 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T15:16
2023-03-27T15:16
2023-03-27T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Более 400 солдат ВСУ и наемников уничтожены за сутки на Донецком направлении, также разбито 20 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Обстановка на Купянском направленииУдарами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - проинформировали в оборонном ведомстве.Ход боев на Красном ЛиманеНа этом направлении работает группировка войск "Центр". Здесь ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесены удары по противнику в селах Невское в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР."Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.Ситуация на других линиях соприкосновенияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение украинским силам в районах донецких населенных пунктов Владимировка, Новополь, а также запорожских сел Малая Токмачка и Щербаки. Потери ВСУ здесь составили около 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.А на Херсонском направлении ликвидировано около 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области разбит склад боеприпасов ВСУ.В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике - в 107 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУПочему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах – ПутинРоссийские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
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всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Более 400 солдат ВСУ и наемников уничтожены за сутки на Донецком направлении, также разбито 20 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более 400 украинских военнослужащих и наемников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Обстановка на Купянском направлении
Ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также одна гаубица Д-30", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Ход боев на Красном Лимане
На этом направлении работает группировка войск "Центр". Здесь ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесены удары по противнику в селах Невское в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР.
"Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.
Ситуация на других линиях соприкосновения
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение украинским силам в районах донецких населенных пунктов Владимировка, Новополь, а также запорожских сел Малая Токмачка и Щербаки. Потери ВСУ здесь составили около 40 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.
А на Херсонском направлении ликвидировано около 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области разбит склад боеприпасов ВСУ.
В целом за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике - в 107 районах.
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