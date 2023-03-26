https://crimea.ria.ru/20230326/armiya-rossii-za-sutki-porazila-84-artilleriyskikh-podrazdeleniya-vsu-1127779385.html

Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУ

Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУ - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Армия России за сутки поразила 84 артиллерийских подразделения ВСУ

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах. Об этом... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T14:50

2023-03-26T14:50

2023-03-26T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.Обстановка на Купянском направленииНа Купянском направлении подразделения "Западной" группировки российских войск поразили живую силу и технику ВСУ в районах Стельмаховки Луганской народной республики, Двуречной, Степовой Новоселовки, Табаевки и Синьковки Харьковской области.Ход боев на Красном ЛиманеНа Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах Червоной Дибровы, Невского Луганской народной республики, Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики.Донецкое направлениеНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50."Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ", - добавили в минобороны.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск "Восток" поразили подразделения ВСУ в районах Угледара, Пречистовки Донецкой народной республики и Малиновки Запорожской области.На Херсонском направлении На Херсонском направлении российскими военными уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США.Ход воздушных боевИстребительной авиацией ВКС России в районе Димитрова Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS".Кроме того, за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского Луганской народной республики, Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой Донецкой народной республики, Токмак и Балочки Запорожской области."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники", - заключили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах – Путин Группа "Вагнер" заняла завод АЗОМ в Артемовске Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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