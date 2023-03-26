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Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин
Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин
Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T13:08
2023-03-26T13:08
владимир путин (политик)
украина
оружие
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Ранее Путин сообщал, что Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия производит и тратит в разы больше.В следующем году западные страны планируют нарастить производство до 42 тысяч. Однако российские оборонные предприятия производят в разы больше, подчеркнул Путин.Глава государства также добавил, что России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины, резюмировал Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие – Путин
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владимир путин (политик), украина, оружие, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин

Путин рассказал, почему украинская техника доходит до линии боевого соприкосновения

13:08 26.03.2023
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
"Перевозят (оружие - ред.) скрытно, по ночам. Но то, что удается достать - достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава… нет, конечно", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается на дальних подступах ударами российских сил.
Ранее Путин сообщал, что Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия производит и тратит в разы больше.
"В ведущих странах НАТО, скажем, в тех же США, исходя из тех источников, которыми мы располагаем, ежемесячно производится где-то 14-15 тысяч снарядов вот такого калибра. Вооруженные силы Украины, по подсчетам наших военных, используют за сутки боевых действий до 5 тысяч снарядов", - сказал глава государства.
В следующем году западные страны планируют нарастить производство до 42 тысяч. Однако российские оборонные предприятия производят в разы больше, подчеркнул Путин.
Глава государства также добавил, что России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины, резюмировал Владимир Путин.
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