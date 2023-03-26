https://crimea.ria.ru/20230326/pochemu-ukrainskoe-oruzhie-ne-unichtozhaetsya-na-dalnikh-podstupakh---putin-1127778494.html

Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин

Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах - Путин

Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T13:08

2023-03-26T13:08

2023-03-26T13:08

владимир путин (политик)

украина

оружие

сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Почему украинское оружие не уничтожается на дальних подступах, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Ранее Путин сообщал, что Украина за сутки использует около пяти тысяч снарядов, при этом в США ежемесячно производится только 14-15 тысяч, а Россия производит и тратит в разы больше.В следующем году западные страны планируют нарастить производство до 42 тысяч. Однако российские оборонные предприятия производят в разы больше, подчеркнул Путин.Глава государства также добавил, что России есть, чем ответить на возможное применение Украиной боеприпасов с обедненным ураном. Применение такого оружия опасно, в первую очередь, для Украины, резюмировал Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие – Путин

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, оружие, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости