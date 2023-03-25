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Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", а также 11 беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T15:59
2023-03-25T15:59
2023-03-25T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", а также 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и другую боевую и военную технику.Как сообщалось, российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении – здесь уничтожено 155 военнослужащих.Будет ли наступление ВСУКак заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. По его словам, Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Ранее о подготовке ВСУ к контрнаступлению говорил министр обороны Украины Алексей Резников В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под ОдессойПотери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперацииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников
Минобороны: за сутки уничтожены беспилотник "Байрактар ТБ-2" и еще 10 украинских дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", а также 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" - в районах запорожских населенных пунктов Токмак и Ивановка, Коломыйчиха в ЛНР, а также Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка в Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и другую боевую и военную технику.
Как сообщалось, российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении – здесь уничтожено 155 военнослужащих.
Будет ли наступление ВСУ
Как заявил
украинский президент Владимир Зеленский, ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения.
Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. По его словам, Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".
Ранее о подготовке ВСУ к контрнаступлению говорил министр обороны Украины Алексей Резников В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
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