https://crimea.ria.ru/20230325/rossiyskie-sistemy-pvo-perekhvatili-11-ukrainskikh-bespilotnikov-1127768480.html

Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Российские системы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", а также 11 беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T15:59

2023-03-25T15:59

2023-03-25T15:59

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_61102e049e8fbd3a1f10bfcc88f6d23b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем HIMARS и "Ольха", а также 11 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и другую боевую и военную технику.Как сообщалось, российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении – здесь уничтожено 155 военнослужащих.Будет ли наступление ВСУКак заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Зеленский назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами. По его словам, Украина "находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать".Ранее о подготовке ВСУ к контрнаступлению говорил министр обороны Украины Алексей Резников В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под ОдессойПотери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперацииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

https://crimea.ria.ru/20220712/sostoitsya-li-kontrnastuplenie-vsu-na-yuge--voennyy-ekspert-1123820316.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф