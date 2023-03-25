https://crimea.ria.ru/20230325/armiya-rossii-za-sutki-porazila-76-artilleriyskiy-podrazdeleniy-vsu-1127767789.html

Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ

Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Армия России за сутки поразила 76 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T14:58

2023-03-25T14:58

2023-03-25T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ, наибольшие потери украинская сторона понесла на Донецком направлении – здесь уничтожено 155 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области."Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих. Также украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин и двух автомобилей", - уточнили в ведомстве.Ход боев на Красном ЛиманеЗдесь работает группировка войск "Центр". Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений нанесены удары по скоплению солдат и военной техники возле Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Ямполовки и Терн Донецкой Народной Республики."За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхУдарами авиации и артиллерийским огнем группировки войск "Восток" поражены силы противника в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка ДНР. Общие потери противника на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих и военная техника.На Херсонском направлении уничтожено до 35 солдат ВСУ, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России в течение прошедших суток нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 112 районах", - заключили в оборонном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы МедведеваАнгар с беспилотниками ВСУ разгромили под ОдессойПотери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, россия, украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости