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Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации
Более 250 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на Донецком направлении, еще свыше 80 – на Красно-Лиманском. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T16:02
2023-03-23T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Более 250 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на Донецком направлении, еще свыше 80 – на Красно-Лиманском. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, возле поселка Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" нанесены удары по украинским силам возле Артемовка в ЛНР, Двуречной и Берестового Харьковской области. Здесь ликвидировано около 70 украинских солдат, а также военная техника: боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", американская артиллерийская система М777.Ход боев на Красном ЛиманеНа этом направлении работают подразделения группировки войск "Центр". Они при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхСилы авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поразили подразделения ВСУ возле Угледара и Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Общие потери противника здесь составили около 50 украинских военнослужащих. Также Вооруженные силы Украины лишились гаубиц и автомобилей.А на Херсонском направлении потери ВСУ составили 15 человек и пять автомобилей.Всего российские группировки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 114 районах.Работа авиации и ПВОИстребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбито 16 украинских дронов."Уничтожено шестнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная в Луганской Народной Республике, Владимировка, Василевка, Павловка в Донецкой Народной Республике, а также Берестовое и Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области", - добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперацииАрмия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле ОдессыРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
Потери ВСУ, уничтоженные дроны и техника – ход спецоперации

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 500 военнослужащих и спецтехнику

16:02 23.03.2023
 
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Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Более 250 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на Донецком направлении, еще свыше 80 – на Красно-Лиманском. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск "Южная" за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
Кроме того, возле поселка Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Обстановка на Купянском направлении

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" нанесены удары по украинским силам возле Артемовка в ЛНР, Двуречной и Берестового Харьковской области. Здесь ликвидировано около 70 украинских солдат, а также военная техника: боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", американская артиллерийская система М777.

Ход боев на Красном Лимане

На этом направлении работают подразделения группировки войск "Центр". Они при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны.
"За сутки здесь уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Силы авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поразили подразделения ВСУ возле Угледара и Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Общие потери противника здесь составили около 50 украинских военнослужащих. Также Вооруженные силы Украины лишились гаубиц и автомобилей.
А на Херсонском направлении потери ВСУ составили 15 человек и пять автомобилей.
Всего российские группировки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 114 районах.

Работа авиации и ПВО

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено еще пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также сбито 16 украинских дронов.
"Уничтожено шестнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная в Луганской Народной Республике, Владимировка, Василевка, Павловка в Донецкой Народной Республике, а также Берестовое и Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области", - добавили в Минобороны.
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