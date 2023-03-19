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Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации

Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Уничтожены более 300 солдат, разбиты ангары с техникой: ход спецоперации

Больше 300 украинских боевиков ликвидированы военнослужащими армии России за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны в воскресенье. РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T15:32

2023-03-19T15:32

2023-03-19T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Больше 300 украинских боевиков ликвидированы военнослужащими армии России за прошедшие сутки, сообщили в Минобороны в воскресенье.На Купянском направлении военная авиация и огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР."Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в военном ведомстве.На Красно-Лиманском направлении группировка сил "Центр" нанесла поражение живой силе и технике противника в районах сел Невское, Белогоровка ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - рапортовали в Минобороны.Активные и грамотные действия подразделений "Южной" группировки войск на Донецком направлении привели к уничтожению более 80 военных ВСУ, также ликвидированы три боевые бронемашины, четыре пикапа, три единицы РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", кроме того, армия России уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" ударила по подразделениям ВСУ неподалеку от населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Привольное ДНР и Орехов Запорожской области."Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сказано в сообщении.В то же время на Херсонском направлении огнем поражены за последние сутки почти два десятка боевиков, три автомашины и две самоходные гаубицы "Гвоздика"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах", - уточнили в Минобороны.Также сообщается, что возле села Отрадокаменка Херсонской области удары нанесены по двум ангарам, в которых хранилось оружие, боеприпасы и военная техникой 122-й бригады теробороны.Помимо этого, за истекшие сутки российские истребители сбили в небе над Купянском в Харьковской области вертолет Ми-8Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил АзаровРазведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направленииУничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

https://crimea.ria.ru/20230319/nad-kharkovskoy-oblastyu-sbit-ukrainskiy-mi-8-1127643948.html

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