https://crimea.ria.ru/20230318/sotni-boevikov-i-tyazhelaya-tekhnika-khod-spetsoperatsii-na-ukraine-za-sutki-1127631385.html

Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки

Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T16:36

2023-03-18T16:36

2023-03-18T16:42

министерство обороны рф

сво

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вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля в районе населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.Донецкое и Запорожское направленияКроме того, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили две боевые бронемашины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", гаубицу "Д-30" и около 120 украинских военных.Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. За сутки потери противника на данных направлениях составили около 50 украинских боевиков и два пикапа.Херсонское направлениеРоссийская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89-м артиллерийскому подразделению ВСУ, а также живой силе и технике противника в 107 районах. Уничтожено четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.Ранее подразделения российских войск продвинулись на Марьинском направлении в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на УкраинуВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантамиЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии, армия и флот