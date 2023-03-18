https://crimea.ria.ru/20230318/sotni-boevikov-i-tyazhelaya-tekhnika-khod-spetsoperatsii-na-ukraine-za-sutki-1127631385.html
Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T16:36
2023-03-18T16:36
2023-03-18T16:42
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля в районе населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.Донецкое и Запорожское направленияКроме того, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили две боевые бронемашины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", гаубицу "Д-30" и около 120 украинских военных.Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. За сутки потери противника на данных направлениях составили около 50 украинских боевиков и два пикапа.Херсонское направлениеРоссийская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89-м артиллерийскому подразделению ВСУ, а также живой силе и технике противника в 107 районах. Уничтожено четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.Ранее подразделения российских войск продвинулись на Марьинском направлении в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на УкраинуВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантамиЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии, армия и флот
Уничтожены сотни боевиков и тяжелая техника: ход СВО на Украине за сутки
МО РФ: на Украине российские войска уничтожили сотни боевиков и технику ВСУ
16:36 18.03.2023 (обновлено: 16:42 18.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Более 350 боевиков вооруженных формирований уничтожили военнослужащие армии России за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки войск уничтожены до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля в районе населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
"Еще более 100 украинских боевиков, две боевые бронемашины и самоходная гаубица "Гвоздика" уничтожены на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр", – говорится в сообщении.
Донецкое и Запорожское направления
Кроме того, на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили две боевые бронемашины, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Ураган", гаубицу "Д-30" и около 120 украинских военных.
Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области. За сутки потери противника на данных направлениях составили около 50 украинских боевиков и два пикапа.
Херсонское направление
Российская армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89-м артиллерийскому подразделению ВСУ, а также живой силе и технике противника в 107 районах. Уничтожено четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее подразделения российских войск продвинулись
на Марьинском направлении в Донбассе.
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