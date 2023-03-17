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Армия России продвинулась на Марьинском направлении - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Армия России продвинулась на Марьинском направлении
Армия России продвинулась на Марьинском направлении - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Армия России продвинулась на Марьинском направлении
Подразделения Вооруженных сил России на Марьинском направлении в ДНР уничтожили три опорных пункта противника, обеспечив продвижение штурмующих подразделений... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T16:08
2023-03-17T16:08
сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
наступление вс рф в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России на Марьинском направлении в ДНР уничтожили три опорных пункта противника, обеспечив продвижение штурмующих подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.На Авдеевском направлении расчеты батареи 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 238-й артиллерийской бригады в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневую позицию с личным составом и 152-мм пушку "Гиацинт-Б", добавил Бигма.Также артиллеристы в ходе разведки с применением беспилотника "Орлан-10" обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами националистов, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг".Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ в боях. За стуки на шести направлениях фронта украинские войска лишились более 355 солдат, складов с оружием и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на УкраинуВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантамиЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США
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сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России продвинулась на Марьинском направлении

Группировка "Юг": российские войска продвинулись на Марьинском направлении в Донбассе

16:08 17.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России на Марьинском направлении в ДНР уничтожили три опорных пункта противника, обеспечив продвижение штурмующих подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"На Марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта вооруженных сил Украины, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений", – сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.
На Авдеевском направлении расчеты батареи 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 238-й артиллерийской бригады в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневую позицию с личным составом и 152-мм пушку "Гиацинт-Б", добавил Бигма.
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Также артиллеристы в ходе разведки с применением беспилотника "Орлан-10" обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами националистов, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг".
Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ в боях. За стуки на шести направлениях фронта украинские войска лишились более 355 солдат, складов с оружием и военной техники.
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СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииНаступление ВС РФ в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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