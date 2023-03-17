https://crimea.ria.ru/20230317/armiya-rossii-prodvinulas-na-marinskom-napravlenii-1127607049.html

Армия России продвинулась на Марьинском направлении

Армия России продвинулась на Марьинском направлении - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Армия России продвинулась на Марьинском направлении

Подразделения Вооруженных сил России на Марьинском направлении в ДНР уничтожили три опорных пункта противника, обеспечив продвижение штурмующих подразделений... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T16:08

2023-03-17T16:08

2023-03-17T16:08

сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

наступление вс рф в донбассе

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127330632_0:238:3069:1964_1920x0_80_0_0_1d0de940fd740a8c17e319ffc94850be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России на Марьинском направлении в ДНР уничтожили три опорных пункта противника, обеспечив продвижение штурмующих подразделений. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.На Авдеевском направлении расчеты батареи 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" 238-й артиллерийской бригады в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневую позицию с личным составом и 152-мм пушку "Гиацинт-Б", добавил Бигма.Также артиллеристы в ходе разведки с применением беспилотника "Орлан-10" обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами националистов, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг".Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ в боях. За стуки на шести направлениях фронта украинские войска лишились более 355 солдат, складов с оружием и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на УкраинуВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантамиЛетчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США

https://crimea.ria.ru/20230317/khroniki-svo-sotni-pogibshikh-soldat-vsu-i-razbitye-sklady-boepripasov-1127602859.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)