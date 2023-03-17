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Хроники СВО: сотни погибших солдат ВСУ и разбитые склады боеприпасов

Хроники СВО: сотни погибших солдат ВСУ и разбитые склады боеприпасов - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Хроники СВО: сотни погибших солдат ВСУ и разбитые склады боеприпасов

Российские военные за сутки уничтожили около 335 украинских боевиков на шести направлениях боев, а также военную технику и склады противника. Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T14:50

2023-03-17T14:50

2023-03-17T14:52

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

херсонская область

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили около 335 украинских боевиков на шести направлениях боев, а также военную технику и склады противника. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Бои за ДонбассНа Донецком направлении ВСУ потеряли до 135-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.На Купянском направлении потери противника превысили 40 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.Юго-восточное направление фронтаНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника превысили 65 человек, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.На Херсонском фронте в ходе огневого поражения уничтожены до 25-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация".Общие потери противникаВсего за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским украинским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.Уничтожены две радиолокационных станции противника - станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 и контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Перехвачено пять РСЗО HIMARS и тактическая ракета "Точка-У", уничтожены четырнадцать украинских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3 448 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8326 танков и других боевых бронированных машин, 1 064 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 377 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 985 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном СШАЕще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - МинобороныВ Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами

https://crimea.ria.ru/20230316/rossiyskie-voennye-sbili-vrazheskiy-mig-29-v-nebe-nad-lnr---minoborony-1127584068.html

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херсонская область

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, события в донбассе