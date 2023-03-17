https://crimea.ria.ru/20230317/v-khersonskoy-oblasti-potopili-barzhu-s-ukrainskimi-diversantami-1127601100.html
В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T13:14
2023-03-17T13:14
2023-03-17T13:17
херсонская область
владимир сальдо
диверсанты
новая каховка
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо, эта попытка переправы оказалась самой крупной за последнее время. "Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек", - констатировал Сальдо.По его словам, "вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой", поэтому небольшие группы противника пытаются высадиться на левобережье регулярно, однако безуспешно, поскольку и река, и водохранилище хорошо просматриваются и защищаются российскими артиллеристами.Раннее российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в ДонбассеВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – БалицкийУкраинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
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херсонская область, владимир сальдо, диверсанты, новая каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новые регионы россии
В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами
Сальдо: российские артиллеристы потопили баржу с диверсантами в Каховском водохранилище
13:14 17.03.2023 (обновлено: 13:17 17.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо, эта попытка переправы оказалась самой крупной за последнее время.
"Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек", - констатировал Сальдо.
По его словам, "вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой", поэтому небольшие группы противника пытаются высадиться на левобережье регулярно, однако безуспешно, поскольку и река, и водохранилище хорошо просматриваются и защищаются российскими артиллеристами.
"И все же случай на Каховском водохранилище – самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно", - констатировал руководитель региона.
Раннее российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили
диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки.
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