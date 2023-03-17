https://crimea.ria.ru/20230317/v-khersonskoy-oblasti-potopili-barzhu-s-ukrainskimi-diversantami-1127601100.html

В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами

В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Херсонской области потопили баржу с украинскими диверсантами

Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T13:14

2023-03-17T13:14

2023-03-17T13:17

херсонская область

владимир сальдо

диверсанты

новая каховка

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо, эта попытка переправы оказалась самой крупной за последнее время. "Наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек", - констатировал Сальдо.По его словам, "вражеское командование постоянно гонит своих людей на убой", поэтому небольшие группы противника пытаются высадиться на левобережье регулярно, однако безуспешно, поскольку и река, и водохранилище хорошо просматриваются и защищаются российскими артиллеристами.Раннее российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки. Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в ДонбассеВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – БалицкийУкраинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область

https://crimea.ria.ru/20230205/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-unichtozheny-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr-1126792640.html

херсонская область

новая каховка

россия

новые регионы россии

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херсонская область, владимир сальдо, диверсанты, новая каховка, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новые регионы россии