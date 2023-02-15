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Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе
Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе
За сутки спецоперации армия России уничтожила восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, склад боеприпасов бригады терробороны и около 400 украинских... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T15:15
2023-02-15T15:15
2023-02-15T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. За сутки спецоперации армия России уничтожила восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, склад боеприпасов бригады терробороны и около 400 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах. Российские ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 11 беспилотников в районах семи населенных пунктов Луганской Народной Республики."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, - говорится в сводке. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30".На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и воздушно-десантной бригад ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град".На Донецком направлении в ходе наступления за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – МинобороныПушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНР
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе
Минобороны: за сутки уничтожены восемь диверсионных групп и склад боеприпасов ВСУ
15:15 15.02.2023 (обновлено: 15:35 15.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. За сутки спецоперации армия России уничтожила восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, склад боеприпасов бригады терробороны и около 400 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах. Российские ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 11 беспилотников в районах семи населенных пунктов Луганской Народной Республики.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, - говорится в сводке. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30".
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и воздушно-десантной бригад ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град".
На Донецком направлении в ходе наступления за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - добавили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.
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