https://crimea.ria.ru/20230215/armiya-rossii-unichtozhila-8-drg-i-okolo-400-voennosluzhaschikh-vsu-v-donbasse-1126993479.html

Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе

Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе

За сутки спецоперации армия России уничтожила восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, склад боеприпасов бригады терробороны и около 400 украинских... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T15:15

2023-02-15T15:15

2023-02-15T15:35

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126830735_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_679b57823eb69a0ac0d2f878aa9c3f26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. За сутки спецоперации армия России уничтожила восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ, склад боеприпасов бригады терробороны и около 400 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах. Российские ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 11 беспилотников в районах семи населенных пунктов Луганской Народной Республики."На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, - говорится в сводке. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30".На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и воздушно-десантной бригад ВСУ, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы "Гвоздика" и установка РСЗО "Град".На Донецком направлении в ходе наступления за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – МинобороныПушилин рассказал об ожесточенных боях под АртемовскомРоссийские военные освободили Красную Гору в ДНР

https://crimea.ria.ru/20230214/nadavali-po-sharam-kak-ssha-i-kitay-possorilis-iz-za-aerostatov-1126978285.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости