Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230214/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-na-chernobylskoy-aes--minoborony-1126976440.html
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T17:10
2023-02-14T17:47
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
чернобыль
чаэс
политика
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/38/50/385001_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_9bbc333173ffbcd62fe9da35fe2e1bd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". Об этом заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ.Главной целью провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, добавили авторы документа.Практическая реализация этой провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.К формированию необходимой "доказательной базы" также привлечены представители органов местного самоуправления, якобы фиксировавшие "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения" и медучреждений в Киевской области, представившие фальшивые "истории болезни пострадавших".По информации штаба, выделены деньги на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках, прежде всего, в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
https://crimea.ria.ru/20221103/kiev-sozdaet-gryaznuyu-bombu-pri-uchastii-zapadnykh-kuratorov--patrushev-1125220831.html
https://crimea.ria.ru/20230120/situatsiya-nakalyaetsya-grossi-prizyvaet-srochno-zaschitit-zaporozhskuyu-aes-1126491761.html
украина
россия
чернобыль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/38/50/385001_199:0:2800:1951_1920x0_80_0_0_de3bead59cbfeaa1f6b2fc872165676f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), украина, россия, чернобыль, чаэс, политика, новости, министерство обороны рф
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны

МО РФ: Киев хочет обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС

17:10 14.02.2023 (обновлено: 17:47 14.02.2023)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". Об этом заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ.
"Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", - говорится в заявлении.
Главной целью провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.
К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, добавили авторы документа.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 10:15
Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
Практическая реализация этой провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы "зоны отчуждения", повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", – говорится в заявлении.
К формированию необходимой "доказательной базы" также привлечены представители органов местного самоуправления, якобы фиксировавшие "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения" и медучреждений в Киевской области, представившие фальшивые "истории болезни пострадавших".
По информации штаба, выделены деньги на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках, прежде всего, в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 12:10
Ситуация накаляется: Гросси призывает срочно защитить Запорожскую АЭС
ВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияЧернобыльЧАЭСПолитикаНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56Сильное землетрясение в Румынии – отголоски докатились до Молдавии
17:10Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
16:56Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерей
16:48Воздушное пространство Молдавии вновь открыто
16:41Путин призвал защитить права российских военных и их семей
16:28Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева
16:22Туризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России
16:11Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
15:53Новые пролеты Крымского моста полностью заасфальтированы – Росавтодор
15:46Молдавия закрыла воздушное пространство
15:38Состояние Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы рук
15:29В Джанкое из горящей квартиры спасли мужчину
15:10Сбит вертолет, истребитель и уничтожен ангар с техникой – хроника СВО
15:00Мощность 500 атомных бомб: Эрдоган о жертвах и спасенных в Турции
14:42В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
14:08Пушилин рассказал об ожесточенных боях под Артемовском
13:37Объекты транспорта и ТЭК усилят защиту из-за угроз со стороны Украины
13:22Банду организаторов подпольного казино будут судить в Крыму
13:06Символику "Движения первых" создадут в Крыму
12:34С мая в Крым поедут дополнительные поезда
Лента новостейМолния