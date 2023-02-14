https://crimea.ria.ru/20230214/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-na-chernobylskoy-aes--minoborony-1126976440.html
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T17:10
2023-02-14T17:10
2023-02-14T17:47
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
чернобыль
чаэс
политика
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". Об этом заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ.Главной целью провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, добавили авторы документа.Практическая реализация этой провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.К формированию необходимой "доказательной базы" также привлечены представители органов местного самоуправления, якобы фиксировавшие "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения" и медучреждений в Киевской области, представившие фальшивые "истории болезни пострадавших".По информации штаба, выделены деньги на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках, прежде всего, в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.
https://crimea.ria.ru/20221103/kiev-sozdaet-gryaznuyu-bombu-pri-uchastii-zapadnykh-kuratorov--patrushev-1125220831.html
https://crimea.ria.ru/20230120/situatsiya-nakalyaetsya-grossi-prizyvaet-srochno-zaschitit-zaporozhskuyu-aes-1126491761.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), украина, россия, чернобыль, чаэс, политика, новости, министерство обороны рф
Киев готовит провокацию против России на Чернобыльской АЭС – Минобороны
МО РФ: Киев хочет обвинить Россию в расхищении радиоактивных материалов Чернобыльской АЭС
17:10 14.02.2023 (обновлено: 17:47 14.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Украины готовят информационную провокацию с обвинением России в "расхищении военными РФ радиоактивных материалов с Чернобыльской атомной электростанции". Об этом заявил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, действующий при Минобороны РФ.
"Представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие "весомые доказательства", якобы подтверждающие, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины", - говорится в заявлении.
Главной целью провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их "правильного" голосования в ООН в поддержку киевской "формулы мира" и инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для "поддержки Украины", отметили в гумштабе.
К подготовке "документальной основы" и так называемого "независимого заключения" о якобы "воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области" привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии, добавили авторы документа.
Практическая реализация этой провокации началась в конце января 2023 года с формального направления в Европейский координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы официального запроса киевского режима на поставку Украине 66 тысяч комплектов специальной защитной одежды, 20 млн гражданских противогазов, а также приборов химической разведки, дозиметров и широкой номенклатуры антидотов.
"На основе сфабрикованных "опросов" персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды", за пределы "зоны отчуждения", повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий", – говорится в заявлении.
К формированию необходимой "доказательной базы" также привлечены представители органов местного самоуправления, якобы фиксировавшие "всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения" и медучреждений в Киевской области, представившие фальшивые "истории болезни пострадавших".
По информации штаба, выделены деньги на подготовку серии информационных материалов по данной теме для опубликования в крупнейших американских и европейских СМИ, а также создание специализированного интернет-сайта в целях распространения сфабрикованных материалов на различных языках, прежде всего, в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.