https://crimea.ria.ru/20230309/vsu-sobrali-40-tysyach-boevikov-na-zaporozhskom-napravlenii--balitskiy-1127426460.html
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 09.03.2023
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:26
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_84a18e082a164aa393d4cba21ae3923b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ."Мы готовимся к этому, у нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования", – добавил врио губернатора.Поселок Пришиб находится приблизительно в 50 километрах к северу от Мелитополя.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую областьЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
запорожская область
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426343_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_1dde12726f226045a97bd50125463ce3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
Балицкий: 40-тысячная группировка ВСУ сконцентрирована в Запорожской области
12:22 09.03.2023 (обновлено: 12:26 09.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы видим порядка 40 тысяч (украинских военных - ред.), которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку разрозненную видим, понимаем, что эта сила куда-то пойдет. Маловероятно, что она направлена на контратаку в случае нашего продвижения вперед", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ.
"Мы готовимся к этому, у нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования", – добавил врио губернатора.
Поселок Пришиб находится приблизительно в 50 километрах к северу от Мелитополя.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым: