https://crimea.ria.ru/20230309/vsu-sobrali-40-tysyach-boevikov-na-zaporozhskom-napravlenii--balitskiy-1127426460.html

ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий

ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 09.03.2023

ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий

В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T12:22

2023-03-09T12:22

2023-03-09T12:26

евгений балицкий

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ."Мы готовимся к этому, у нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования", – добавил врио губернатора.Поселок Пришиб находится приблизительно в 50 километрах к северу от Мелитополя.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую областьЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму

запорожская область

украина

россия

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2023

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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии