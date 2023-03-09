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ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий - РИА Новости Крым, 09.03.2023
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий
В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T12:22
2023-03-09T12:26
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
россия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ."Мы готовимся к этому, у нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования", – добавил врио губернатора.Поселок Пришиб находится приблизительно в 50 километрах к северу от Мелитополя.Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую областьЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемЗаклинания Залужного: могут ли ВСУ дойти до Мелитополя и бить по Крыму
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, вооруженные силы россии
ВСУ собрали 40 тысяч боевиков на Запорожском направлении – Балицкий

Балицкий: 40-тысячная группировка ВСУ сконцентрирована в Запорожской области

12:22 09.03.2023 (обновлено: 12:26 09.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В районе поселка Пришиб на контролируемой Киевом части Запорожской области сконцентрированная 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Мы видим порядка 40 тысяч (украинских военных - ред.), которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку разрозненную видим, понимаем, что эта сила куда-то пойдет. Маловероятно, что она направлена на контратаку в случае нашего продвижения вперед", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, российские военные докладывают о готовности к возможному наступлению ВСУ.
"Мы готовимся к этому, у нас как минимум достаточно крепкая двойная линия глубокого эшелонирования", – добавил врио губернатора.
Поселок Пришиб находится приблизительно в 50 километрах к северу от Мелитополя.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссияВооруженные силы России
 
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