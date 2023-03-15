https://crimea.ria.ru/20230315/pod-kupyanskom-sorvana-perebroska-rezervov-dlya-vsu--minoborony-1127547680.html

Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны

Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны

Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T09:40

2023-03-15T09:40

2023-03-15T09:42

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

диверсанты

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

украина

россия

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74a02480b18c7d4afddde9185e141ebf.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в указанном районе силами шести штурмовых групп российских подразделений под контроль взята часть промышленной зоны.Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении за сутки более 400 солдат ВСУ и большого количества военной техники противника на фронтах спецоперации. В частности, на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 75 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракетАрмия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперацииПятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику

https://crimea.ria.ru/20230301/unichtozhenie-diversantov-i-poteri-vsu-v-boyakh--khod-spetsoperatsii-1127285609.html

украина

россия

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия, харьковская область