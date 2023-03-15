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Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны
Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны
Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T09:40
2023-03-15T09:42
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
диверсанты
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в указанном районе силами шести штурмовых групп российских подразделений под контроль взята часть промышленной зоны.Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении за сутки более 400 солдат ВСУ и большого количества военной техники противника на фронтах спецоперации. В частности, на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 75 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракетАрмия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперацииПятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
https://crimea.ria.ru/20230301/unichtozhenie-diversantov-i-poteri-vsu-v-boyakh--khod-spetsoperatsii-1127285609.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, диверсанты, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, россия, харьковская область
Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны

Минобороны России: под Купянском уничтожены диверсанты и сорвана переброска сил для ВСУ

09:40 15.03.2023 (обновлено: 09:42 15.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Российские военные на Купянском направлении в зоне спецоперации уничтожили диверсионную группу и пресекли переброску сил противника в районе харьковской Синьковки. Об этом в среду сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в районе населенного пункта Синьковка мотострелковыми подразделениями вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 14 отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов", - сказано в сообщении
Кроме того, в указанном районе силами шести штурмовых групп российских подразделений под контроль взята часть промышленной зоны.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 15:45
Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении за сутки более 400 солдат ВСУ и большого количества военной техники противника на фронтах спецоперации. В частности, на Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 75 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одну противотанковую пушку МТ-12.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДиверсантыВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиУкраинаРоссияХарьковская область
 
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