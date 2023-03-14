https://crimea.ria.ru/20230314/armiya-rossii-razgromila-tekhniku-vsu-i-artilleriyskie-sistemy-ssha-1127536407.html
Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы США
Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы США - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы США
Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 450 украинских военных и разгромили десятки единиц военной техники ВСУ, в... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:20
2023-03-14T16:20
2023-03-14T16:20
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 450 украинских военных и разгромили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе импортного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Донецкое направлениеАктивные действия шли при поддержке артиллерии группировки войск "Южная" в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Здесь за сутки ликвидировано около 150 украинских военнослужащих.Также российскими силами уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две артиллерийские системы М777 производства США и другая техника.Ход боев на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы возле сел Синьковка и Кисловка Харьковской области.Обстановка на Красном ЛиманеПодразделения группировки войск "Центр" при артиллерийской поддержке нанесли удар по противнику возле населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Здесь потери ВСУ составили более 95 человек.Также украинские силы лишились на этом направлении боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777 и других видов техники и вооружений.Ситуация на других направленияхНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразили силы противника возле Пречистовки (ДНР) и Успеновки (Запорожская область).Кроме того, на Херсонском направлении потери Вооруженных сил Украины превысили 40 человек и около 10 единиц боевой техники.В оборонном ведомстве также проинформировали, что возле харьковского поселка Казачья Лопань уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха", а неподалеку от Дальнего в ДНР - боевая машина РСЗО "Ураган". Помимо этого, на территории Донбасса разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракетРоссийские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - МинобороныАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29
https://crimea.ria.ru/20230314/shoygu-poruchil-udvoit-vypusk-vysokotochnykh-raket-1127530016.html
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донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции уничтожили за сутки около 450 украинских военных и разгромили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе импортного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Донецкое направление
Активные действия шли при поддержке артиллерии группировки войск "Южная" в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Здесь за сутки ликвидировано около 150 украинских военнослужащих.
Также российскими силами уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две артиллерийские системы М777 производства США и другая техника.
Ход боев на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы возле сел Синьковка и Кисловка Харьковской области.
"Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12", - уточнили в ведомства.
Обстановка на Красном Лимане
Подразделения группировки войск "Центр" при артиллерийской поддержке нанесли удар по противнику возле населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Здесь потери ВСУ составили более 95 человек.
Также украинские силы лишились на этом направлении боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777 и других видов техники и вооружений.
Ситуация на других направлениях
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразили силы противника возле Пречистовки (ДНР) и Успеновки (Запорожская область).
"Потери противника за день здесь составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. Также в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны.
Кроме того, на Херсонском направлении потери Вооруженных сил Украины превысили 40 человек и около 10 единиц боевой техники.
В оборонном ведомстве также проинформировали, что возле харьковского поселка Казачья Лопань уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ольха", а неподалеку от Дальнего в ДНР - боевая машина РСЗО "Ураган". Помимо этого, на территории Донбасса разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ.
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