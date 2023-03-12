https://crimea.ria.ru/20230312/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-dva-vertoleta-vsu---minoborony-1127496762.html

Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны

Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны

Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T16:11

2023-03-12T16:11

2023-03-12T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотник в районе Червоного Маяка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дроновАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230311/voennyy-ekspert-otvetil-na-slova-generala-vsu-ob-uderzhanii-artemovska--1127484953.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости