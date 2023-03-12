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Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны
Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны
Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T16:11
2023-03-12T16:12
министерство обороны рф
сво
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армия и флот
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотник в районе Червоного Маяка Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дроновАвиация России сбила в воздушном бою МиГ-29Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - Минобороны

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили два вертолета противника

16:11 12.03.2023 (обновлено: 16:12 12.03.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВС РФ
Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении.
Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также уничтожен украинский беспилотник в районе Червоного Маяка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники.
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