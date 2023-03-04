https://crimea.ria.ru/20230304/tandem-istrebiteley-i-pvo-sbity-tri-mi-8-12-raket-himars-i-11-dronov-1127345605.html

Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов

Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Тандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дронов

Авиация Воздушно-Космических сил России и системы противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации на Украине три украинских вертолета... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T14:22

2023-03-04T14:22

2023-03-04T14:25

сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

воздушно-космический силы (вкс)

пво

украина

россия

новости

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_319b77b9478e995dd757e84f753def07.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Авиация Воздушно-Космических сил России и системы противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации на Украине три украинских вертолета Ми-8, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 11 беспилотников. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что два вертолета Ми-8 были поражены в ДНР и в небе над Днепропетровской областью. Еще один украинский Ми-8 средствами противовоздушной обороны сбит в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области."Кроме того, за сутки сбито 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Старомлиновка, Кременец, Пески Донецкой Народной Республики, Малая Кардашинка и Новая Збурьевка Херсонской области", - уточнили в оборонном ведомстве.При этом авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8 145 танков и других боевых бронированных машин, 1 049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 722 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

https://crimea.ria.ru/20230304/vsu-sbrosili-vzryvchatku-s-bespilotnika-v-donbasse--dvoe-ranenykh-1127343838.html

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), пво, украина, россия, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область