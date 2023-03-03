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ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 03.03.2023
ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
Украинские войска попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако российские силы пресекли эту попытку и нанесли удар по противнику. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T09:21
2023-03-03T09:21
всу (вооруженные силы украины)
сво
андрей марочко
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако российские силы пресекли эту попытку и нанесли удар по противнику. Об этом со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщает РИА Новости.Офицер ЛНР уточнил, что украинские войска были остановлены силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты.В Минобороны ранее сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" поразили украинские войска в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). За сутки потери ВСУ там составили около 160 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – МарочкоЧто происходит на линии соприкосновения: сводка МинобороныАрмия России разгромила ВСУ на Донецком направлении*Экстремистская организация, запрещенная в РФ
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всу (вооруженные силы украины), сво, андрей марочко, украина, россия, новости
ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

Марочко заявил о неудачной попытке контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

09:21 03.03.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны Белоруссии: инцидент с пуском украинской ракеты мог быть провокацией ВСУ
Минобороны Белоруссии: инцидент с пуском украинской ракеты мог быть провокацией ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако российские силы пресекли эту попытку и нанесли удар по противнику. Об этом со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщает РИА Новости.
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка (ЛНР), Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — рассказал он.
Офицер ЛНР уточнил, что украинские войска были остановлены силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты.
В Минобороны ранее сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" поразили украинские войска в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). За сутки потери ВСУ там составили около 160 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАндрей МарочкоУкраинаРоссияНовости
 
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