https://crimea.ria.ru/20230303/vsu-poterpeli-neudachu-na-krasnolimanskom-napravlenii-1127318000.html

ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении - РИА Новости Крым, 03.03.2023

ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении

Украинские войска попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако российские силы пресекли эту попытку и нанесли удар по противнику. Об... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T09:21

2023-03-03T09:21

2023-03-03T09:21

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андрей марочко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска попытались перейти в контратаку на Краснолиманском направлении, однако российские силы пресекли эту попытку и нанесли удар по противнику. Об этом со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщает РИА Новости.Офицер ЛНР уточнил, что украинские войска были остановлены силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск радиационной, химической и биологической защиты.В Минобороны ранее сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" поразили украинские войска в районах сел Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР). За сутки потери ВСУ там составили около 160 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – МарочкоЧто происходит на линии соприкосновения: сводка МинобороныАрмия России разгромила ВСУ на Донецком направлении*Экстремистская организация, запрещенная в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, андрей марочко, украина, россия, новости