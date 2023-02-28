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Армия России разгромила ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Армия России разгромила ВСУ на Донецком направлении
Армия России разгромила ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Армия России разгромила ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 350 украинских военных и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T16:18
2023-02-28T16:18
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 350 украинских военных и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Обстановка на Купянском направленииОгнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, уточнили в ведомстве.Что на Красном ЛиманеНа этом направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ возле сел Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - уточнили в Минобороны.Ход СВО на Южно-Донецком и Запорожском направленияхОперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удар по украинских подразделениям в районах Угледара и Шевченко Донецкой Народной Республики, а также Зеленый Гай Запорожской области. Здесь вооруженные силы Украины потеряли около 45 боевиков и военную технику.Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад украинских боеприпасов. Еще один ликвидирован возле села Токарево Херсонской области.Всего российские военные за сутки нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в АдыгееВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасовНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область
Армия России разгромила ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: армия России на Донецком направлении уничтожила около 350 военных ВСУ

16:18 28.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Российские войска на Донецком направлении уничтожили до 350 украинских военных и боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

Обстановка на Купянском направлении

Огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, уточнили в ведомстве.

Что на Красном Лимане

На этом направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ возле сел Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Акация", - уточнили в Минобороны.

Ход СВО на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли удар по украинских подразделениям в районах Угледара и Шевченко Донецкой Народной Республики, а также Зеленый Гай Запорожской области. Здесь вооруженные силы Украины потеряли около 45 боевиков и военную технику.
Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад украинских боеприпасов. Еще один ликвидирован возле села Токарево Херсонской области.
Всего российские военные за сутки нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.
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