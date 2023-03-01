https://crimea.ria.ru/20230301/boeviki-aydara-ispolzuyut-podrostkov-v-boyakh-za-artemovsk--marochko-1127285408.html
Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
Боевики запрещенного в России националистического батальона "Айдар"* используют несовершеннолетних подростков в боях за Артемовск. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T15:35
2023-03-01T15:35
2023-03-01T15:35
артемовск
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
sputnik
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Боевики запрещенного в России националистического батальона "Айдар"* используют несовершеннолетних подростков в боях за Артемовск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.Число женщин в ВСУ выросло вдвое"Нацбаты начали привлекать детей, которых они тренировали еще в 2014-2015 годах. У них пока нет возможности поступить на контрактную службу, поскольку они еще не достигли совершеннолетия, но убивать эти дети уже готовы. Их этому обучали, тренировали. Сейчас под Артемовск прибыл автобус (с подростками) из печально известного батальона "Айдар"*", – сказал специалист в интервью каналу "Sputnik на русском".По словам Марочко, эти подростки уже умеют вести огонь из минометов, подносить боеприпасы, помогать в эвакуации раненых. Кроме того, боевики используют их как рабочую силу, а также в качестве стрелков заградительных отрядов.Он добавил, что за последнее время в рядах вооруженных сил Украины вдвое выросло количество женщин."Число женщин, проходящих службу в ВСУ, возросло многократно. Если раньше их было порядка 10-15%, то сейчас порядка 30%. Но даже это не спасает, потому что регулярные катастрофические потери нужно кем-то восполнять", – отметил Марочко.Мобилизованных бросают в бой без подготовкиТотальная мобилизация также не особо спасает положение, поскольку многие украинские мужчины, которых сейчас "отлавливают" и отправляют на передовую, обладают низкой боеспособностью и практически не проходят соответствующую подготовку. Так, по информации эксперта, сейчас командование ВСУ перебросило на Купянское направление порядка одной тысячи мобилизованных, которые ранее никогда даже не держали в руках оружие.Он пояснил, что украинское командование вынуждено бросать в бой таких новобранцев практически без подготовки, поскольку необходимо оперативно восполнять потери для сохранения боеспособности подразделений хотя бы по численному составу."Подразделение считается боеготовым тогда, когда оно полностью укомплектовано. Очень многие командиры этим пользовались, когда у них было 30-40% потерь личного состава, они писали рапорты на вышестоящее командование и выводили из "красной зоны" свои подразделения. Именно по этой причине подразделения заполняют "пушечным мясом" и чтобы подразделение хотя бы для галочки находилось в боевой готовности что. Но это далеко не так, потому что война диктует свои правила", – указал Марочко.*Экстремистская организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Киеве не исключили новой волны мобилизацииУкраинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНРПушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
https://crimea.ria.ru/20230301/ukrainskaya-gruppirovka-v-artemovske-prakticheski-otrezana--ofitser-lnr-1127284716.html
артемовск
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), sputnik, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Боевики запрещенного в России националистического батальона "Айдар"* используют несовершеннолетних подростков в боях за Артемовск. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
Число женщин в ВСУ выросло вдвое
"Нацбаты начали привлекать детей, которых они тренировали еще в 2014-2015 годах. У них пока нет возможности поступить на контрактную службу, поскольку они еще не достигли совершеннолетия, но убивать эти дети уже готовы. Их этому обучали, тренировали. Сейчас под Артемовск прибыл автобус (с подростками) из печально известного батальона "Айдар"*", – сказал специалист в интервью каналу "Sputnik на русском"
.
По словам Марочко, эти подростки уже умеют вести огонь из минометов, подносить боеприпасы, помогать в эвакуации раненых. Кроме того, боевики используют их как рабочую силу, а также в качестве стрелков заградительных отрядов.
"Они умеют убивать, пользоваться оружием, многие из них подготовлены намного лучше, чем мобилизованные, которые поступают на линию фронта", – констатировал офицер.
Он добавил, что за последнее время в рядах вооруженных сил Украины вдвое выросло количество женщин.
"Число женщин, проходящих службу в ВСУ, возросло многократно. Если раньше их было порядка 10-15%, то сейчас порядка 30%. Но даже это не спасает, потому что регулярные катастрофические потери нужно кем-то восполнять", – отметил Марочко.
Мобилизованных бросают в бой без подготовки
Тотальная мобилизация также не особо спасает положение, поскольку многие украинские мужчины, которых сейчас "отлавливают" и отправляют на передовую, обладают низкой боеспособностью и практически не проходят соответствующую подготовку. Так, по информации эксперта, сейчас командование ВСУ перебросило на Купянское направление порядка одной тысячи мобилизованных, которые ранее никогда даже не держали в руках оружие.
Он пояснил, что украинское командование вынуждено бросать в бой таких новобранцев практически без подготовки, поскольку необходимо оперативно восполнять потери для сохранения боеспособности подразделений хотя бы по численному составу.
"Подразделение считается боеготовым тогда, когда оно полностью укомплектовано. Очень многие командиры этим пользовались, когда у них было 30-40% потерь личного состава, они писали рапорты на вышестоящее командование и выводили из "красной зоны" свои подразделения. Именно по этой причине подразделения заполняют "пушечным мясом" и чтобы подразделение хотя бы для галочки находилось в боевой готовности что. Но это далеко не так, потому что война диктует свои правила", – указал Марочко.
*Экстремистская организация, запрещенная в РФ
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