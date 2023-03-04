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Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ

Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ

Армия России за сутки уничтожила две артиллерийские системы М777 производства США в ходе наступления в Донбассе. Потери противника на этом направлении боев... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T14:02

2023-03-04T14:02

2023-03-04T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила две артиллерийские системы М777 производства США в ходе наступления в Донбассе. Потери противника на этом направлении боев приближаются к 800 военнослужащим. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Наибольший урон ВСУ понесли на Донецком направлении. За сутки подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 490 украинских военных.Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в Ямполовке ДНР, а также в Червонопоповке и Кузьмино ЛНР. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".В районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".А на Херсонском направлении в российские военные поразили свыше 70-ти украинских военнослужащих, 20 автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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