https://crimea.ria.ru/20230304/nastuplenie-armii-rossii-v-donbasse-unichtozheny-800-soldat-vsu---1127345369.html
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
Армия России за сутки уничтожила две артиллерийские системы М777 производства США в ходе наступления в Донбассе. Потери противника на этом направлении боев... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T14:02
2023-03-04T14:02
2023-03-04T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила две артиллерийские системы М777 производства США в ходе наступления в Донбассе. Потери противника на этом направлении боев приближаются к 800 военнослужащим. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Наибольший урон ВСУ понесли на Донецком направлении. За сутки подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 490 украинских военных.Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в Ямполовке ДНР, а также в Червонопоповке и Кузьмино ЛНР. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".В районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".А на Херсонском направлении в российские военные поразили свыше 70-ти украинских военнослужащих, 20 автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, наступление вс рф в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости, херсонская область
Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУ
Минобороны: армия России в Донбассе уничтожила около 800 солдат ВСУ и две арсистемы из США
14:02 04.03.2023 (обновлено: 14:03 04.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Армия России за сутки уничтожила две артиллерийские системы М777 производства США в ходе наступления в Донбассе. Потери противника на этом направлении боев приближаются к 800 военнослужащим. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Наибольший урон ВСУ понесли на Донецком направлении. За сутки подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 490 украинских военных.
"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - указывается в сводке ведомства.
Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь ДНР, Щербаки и Каменское Запорожской области.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в Ямполовке ДНР, а также в Червонопоповке и Кузьмино ЛНР. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град".
В районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".
А на Херсонском направлении в российские военные поразили свыше 70-ти украинских военнослужащих, 20 автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.