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Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2023
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Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29
Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29
Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и вертолет. Также перехвачено шесть реактивных снарядов и уничтожены пять украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T16:00
2023-03-09T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и вертолет. Также перехвачено шесть реактивных снарядов и уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", а также уничтожены пять украинских беспилотников в районах Никольского и Благодатного Донецкой Народной Республики, Кременной Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Червоный Маяк Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотникКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот
Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29

Минобороны: российская авиация за сутки сбила украинский истребитель и вертолет

16:00 09.03.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и вертолет. Также перехвачено шесть реактивных снарядов и уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сообщили в ведомстве.
Российскими средствами ПВО за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", а также уничтожены пять украинских беспилотников в районах Никольского и Благодатного Донецкой Народной Республики, Кременной Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Червоный Маяк Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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