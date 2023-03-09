https://crimea.ria.ru/20230309/aviatsiya-rossii-sbila-v-vozdushnom-boyu-mig-29-1127437539.html

Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29

Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29 - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Авиация России сбила в воздушном бою МиГ-29

Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и вертолет. Также перехвачено шесть реактивных снарядов и уничтожены пять украинских беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T16:00

2023-03-09T16:00

2023-03-09T16:00

министерство обороны рф

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и вертолет. Также перехвачено шесть реактивных снарядов и уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", а также уничтожены пять украинских беспилотников в районах Никольского и Благодатного Донецкой Народной Республики, Кременной Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области и Червоный Маяк Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 399 самолетов, 218 вертолетов, 3366 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8241 танк и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8816 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Брянской областью На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотникКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, вооруженные силы россии, армия и флот