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На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник
На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник - РИА Новости Крым, 07.03.2023
На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник
Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T14:13
2023-03-07T14:13
беспилотник
белоруссия
польша
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии.Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта.Оперативные подразделения устанавливают все обстоятельства произошедшего. Силовики выясняют круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрут движения дрона.Белорусские пограничники регулярно сбивают беспилотники на границе. Последний инцидент произошел 24 февраля в Гродненском районе. Тогда польские силовики вытеснили беженцев со своей территории в Беларусь и заставили их искать упавший на белорусской стороне польский дрон. До этого белорусские пограничники обнаружили и посадили БПЛА, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на границе Белоруссии и УкраиныПохожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в БеларусиПольские силовики открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией
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РИА Новости Крым
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беспилотник, белоруссия, польша, новости, происшествия
На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник

Беспилотник и его операторов задержали на границе Белоруссии с Польшей

14:13 07.03.2023
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии.
Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта.
"Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", - говорится в сообщении.
Оперативные подразделения устанавливают все обстоятельства произошедшего. Силовики выясняют круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрут движения дрона.
Белорусские пограничники регулярно сбивают беспилотники на границе. Последний инцидент произошел 24 февраля в Гродненском районе. Тогда польские силовики вытеснили беженцев со своей территории в Беларусь и заставили их искать упавший на белорусской стороне польский дрон. До этого белорусские пограничники обнаружили и посадили БПЛА, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии.
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