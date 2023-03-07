На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник
Беспилотник и его операторов задержали на границе Белоруссии с Польшей
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии.
Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта.
"Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета", - говорится в сообщении.
Оперативные подразделения устанавливают все обстоятельства произошедшего. Силовики выясняют круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрут движения дрона.
Белорусские пограничники регулярно сбивают беспилотники на границе. Последний инцидент произошел 24 февраля в Гродненском районе. Тогда польские силовики вытеснили беженцев со своей территории в Беларусь и заставили их искать упавший на белорусской стороне польский дрон. До этого белорусские пограничники обнаружили и посадили БПЛА, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии.
Читайте также на РИА Новости Крым: