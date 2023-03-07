https://crimea.ria.ru/20230307/na-granitse-belorussii-s-polshey-zaderzhan-bespilotnik-1127391471.html

На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник

На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник - РИА Новости Крым, 07.03.2023

На границе Белоруссии с Польшей задержан беспилотник

Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T14:13

2023-03-07T14:13

2023-03-07T14:13

беспилотник

белоруссия

польша

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники задержали беспилотник и операторов его полета на границе с Польшей. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии.Инцидент произошел на белорусско-польской границе в ночь на 7 марта.Оперативные подразделения устанавливают все обстоятельства произошедшего. Силовики выясняют круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а также маршрут движения дрона.Белорусские пограничники регулярно сбивают беспилотники на границе. Последний инцидент произошел 24 февраля в Гродненском районе. Тогда польские силовики вытеснили беженцев со своей территории в Беларусь и заставили их искать упавший на белорусской стороне польский дрон. До этого белорусские пограничники обнаружили и посадили БПЛА, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит на границе Белоруссии и УкраиныПохожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в БеларусиПольские силовики открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник, белоруссия, польша, новости, происшествия