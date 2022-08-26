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Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси
Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси
Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили пограничники при осмотре автомобиля с российским госномером на белорусско-польской границе. На месте работают... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T10:27
2022-08-26T10:27
белоруссия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили пограничники при осмотре автомобиля с российским госномером на белорусско-польской границе. На месте работают саперы. Об этом сообщили в государственном погранкомитете Белоруссии."Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь (из Польши – ред.) прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки KIA находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении.По данным ведомства, автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа."В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", — говорится в сообщении.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы.
https://crimea.ria.ru/20220826/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-kurske--fsb-1124298660.html
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белоруссия, происшествия
Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси

На границе Белоруссии и Польши в авто россиянина обнаружили похожий на взрывчатку предмет

10:27 26.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта на белорусско-польской границе.
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили пограничники при осмотре автомобиля с российским госномером на белорусско-польской границе. На месте работают саперы. Об этом сообщили в государственном погранкомитете Белоруссии.
"Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь (из Польши – ред.) прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки KIA находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.
"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", — говорится в сообщении.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы.
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