https://crimea.ria.ru/20220826/pokhozhiy-na-vzryvchatku-predmet-obnaruzhili-v-avto-na-kpp-brest-v-belarusi-1124298946.html

Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси

Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Похожий на взрывчатку предмет обнаружили в авто на КПП Брест в Беларуси

Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили пограничники при осмотре автомобиля с российским госномером на белорусско-польской границе. На месте работают... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T10:27

2022-08-26T10:27

2022-08-26T10:27

белоруссия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Похожий на взрывное устройство предмет обнаружили пограничники при осмотре автомобиля с российским госномером на белорусско-польской границе. На месте работают саперы. Об этом сообщили в государственном погранкомитете Белоруссии."Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь (из Польши – ред.) прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки KIA находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", — говорится в сообщении.По данным ведомства, автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлен. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа."В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", — говорится в сообщении.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Верховный суд Крыма оставил под стражей гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на День Победы.

https://crimea.ria.ru/20220826/agenta-ukrainskoy-razvedki-zaderzhali-v-kurske--fsb-1124298660.html

https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html

белоруссия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия