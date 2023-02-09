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В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.02.2023
В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник
Белорусские пограничники сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе вблизи государственной границы, сообщает Государственный пограничный комитет РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T15:31
2023-02-09T15:31
беспилотник
белоруссия
украина
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе вблизи государственной границы, сообщает Государственный пограничный комитет республики.По данным белорусских пограничников, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии. По данному факту проводится проверка.В комитете также напомнили, что в прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник взорвался в небе над КалугойБеспилотник сбит на границе Белоруссии и УкраиныБелорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
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РИА Новости Крым
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беспилотник, белоруссия, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

Госпогранкомитет Белоруссии: пограничники перехватили украинский беспилотник

15:31 09.02.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе вблизи государственной границы, сообщает Государственный пограничный комитет республики.
"Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. ограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника", - говорится в сообщении.
По данным белорусских пограничников, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии. По данному факту проводится проверка.
В комитете также напомнили, что в прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.
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