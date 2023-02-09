https://crimea.ria.ru/20230209/v-belorussii-na-granitse-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1126883983.html

В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 09.02.2023

В Белоруссии на границе сбили украинский беспилотник

Белорусские пограничники сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе вблизи государственной границы, сообщает Государственный пограничный комитет РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T15:31

2023-02-09T15:31

2023-02-09T15:31

беспилотник

белоруссия

украина

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили украинский разведывательный дрон в Столинском районе вблизи государственной границы, сообщает Государственный пограничный комитет республики.По данным белорусских пограничников, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на Белоруссии. По данному факту проводится проверка.В комитете также напомнили, что в прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник взорвался в небе над КалугойБеспилотник сбит на границе Белоруссии и УкраиныБелорусские пограничники перехватили украинский БПЛА

https://crimea.ria.ru/20230209/putin-anonsiroval-natsproekt-po-bespilotnikam-1126883815.html

белоруссия

украина

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беспилотник, белоруссия, украина, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости