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Беспилотник взорвался в небе над Калугой - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Беспилотник взорвался в небе над Калугой
Беспилотник взорвался в небе над Калугой - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Беспилотник взорвался в небе над Калугой
Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T09:10
2023-02-06T09:11
россия
происшествия
беспилотник
новости
общество
безопасность
калуга
владислав шапша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.На месте работают представители силовых структур.Ранее украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области. В результате происшествия ранения получили два человека.После начала СВО граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются украинским обстрелам. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопительМассовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дроновПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно
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россия, происшествия, беспилотник, новости, общество, безопасность, калуга, владислав шапша
Беспилотник взорвался в небе над Калугой

Губернатор Шапша: в небе над Калугой взорвался беспилотник

09:10 06.02.2023 (обновлено: 09:11 06.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГубернатор Шапша: в небе над Калугой взорвался беспилотник
Губернатор Шапша: в небе над Калугой взорвался беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте работают представители силовых структур.
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