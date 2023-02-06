https://crimea.ria.ru/20230206/bespilotnik-vzorvalsya-v-nebe-nad-kalugoy-1126797795.html

Беспилотник взорвался в небе над Калугой

Беспилотник взорвался в небе над Калугой - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Беспилотник взорвался в небе над Калугой

Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T09:10

2023-02-06T09:10

2023-02-06T09:11

россия

происшествия

беспилотник

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калуга

владислав шапша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.На месте работают представители силовых структур.Ранее украинские боевики сбросили взрывчатку с дрона на территорию села Горналь Курской области. В результате происшествия ранения получили два человека.После начала СВО граничащие с Украиной регионы России регулярно подвергаются украинским обстрелам. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопительМассовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дроновПриграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно

https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, беспилотник, новости, общество, безопасность, калуга, владислав шапша