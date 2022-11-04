https://crimea.ria.ru/20221104/belorusskie-pogranichniki-perekhvatili-ukrainskiy-bpla-1125235733.html

Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА

Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Гомельской области на юге республики пограничниками перехвачен украинский беспилотник, который применялся для... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T12:55

2022-11-04T12:55

2022-11-04T12:55

белоруссия

политика

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Гомельской области на юге республики пограничниками перехвачен украинский беспилотник, который применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.Отмечается, что инцидент произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. С помощью карты памяти БПЛА, установлен факт его запуска с украинской территории."Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.По данному факту ведется проверка.

белоруссия

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, политика, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина