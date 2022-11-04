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Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Гомельской области на юге республики пограничниками перехвачен украинский беспилотник, который применялся для... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T12:55
2022-11-04T12:55
белоруссия
политика
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Гомельской области на юге республики пограничниками перехвачен украинский беспилотник, который применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.Отмечается, что инцидент произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. С помощью карты памяти БПЛА, установлен факт его запуска с украинской территории."Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.По данному факту ведется проверка.
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РИА Новости Крым
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белоруссия, политика, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина
Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА

Гомельскими пограничниками перехвачен украинский беспилотник

12:55 04.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБПЛА через оптический прицел, за которым во время учений по борьбе с воздушными целями наблюдает военнослужащий
БПЛА через оптический прицел, за которым во время учений по борьбе с воздушными целями наблюдает военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в Гомельской области на юге республики пограничниками перехвачен украинский беспилотник, который применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии.
"Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить", - сказано в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. С помощью карты памяти БПЛА, установлен факт его запуска с украинской территории.
"Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.
По данному факту ведется проверка.
 
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