https://crimea.ria.ru/20221116/bespilotnik-sbit-na-granitse-belorussii-i-ukrainy-1125402503.html

Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины

Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины

Белорусские пограничники сбили на границе с Украиной беспилотник, оборудованный для разведки. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T17:30

2022-11-16T17:30

2022-11-16T17:30

белоруссия

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили на границе с Украиной беспилотник, оборудованный для разведки. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики.Инцидент произошел в среду в Кобринском районе. Пограничники в 100 метрах от границы обнаружили дрон, направляющийся с украинской стороны на территорию Белоруссии.В Госпогранкомитете уже назвали инцидент "очередной украинской провокацией". Аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20221016/v-belorussii-predotvraschena-seriya-teraktov-1124915983.html

белоруссия

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, украина, происшествия