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Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины
Белорусские пограничники сбили на границе с Украиной беспилотник, оборудованный для разведки. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T17:30
2022-11-16T17:30
белоруссия
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили на границе с Украиной беспилотник, оборудованный для разведки. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики.Инцидент произошел в среду в Кобринском районе. Пограничники в 100 метрах от границы обнаружили дрон, направляющийся с украинской стороны на территорию Белоруссии.В Госпогранкомитете уже назвали инцидент "очередной украинской провокацией". Аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221016/v-belorussii-predotvraschena-seriya-teraktov-1124915983.html
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белоруссия, украина, происшествия
Беспилотник сбит на границе Белоруссии и Украины

В Белоруссии пограничники сбили украинский дрон-разведчик

17:30 16.11.2022
 
© Минобороны Республики Беларусь. Олег НекалоВ Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
© Минобороны Республики Беларусь. Олег Некало
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники сбили на границе с Украиной беспилотник, оборудованный для разведки. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики.
Инцидент произошел в среду в Кобринском районе. Пограничники в 100 метрах от границы обнаружили дрон, направляющийся с украинской стороны на территорию Белоруссии.
"Дрон сбит пограничным нарядом из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси", - говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете уже назвали инцидент "очередной украинской провокацией". Аналогичный случай произошел 2 ноября в километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
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