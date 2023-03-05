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Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
Вооруженные силы Украины снизили к минимуму использование турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, поскольку при отсутствии господства в воздухе эти... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T17:07
2023-03-05T17:07
беспилотник
байрактар (bayraktar)
sputnik
денис федутинов
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
сво
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снизили к минимуму использование турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, поскольку при отсутствии господства в воздухе эти аппараты малоэффективны. Такое мнение высказал рассказал эксперт в этой сфере, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.Не оказывают реального эффекта"Bayraktar может представлять достаточно эффективное средство разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов, но в случае, если страна, которая их использует, контролирует воздушное пространство и средства ПВО на стороне противника. Ничего подобного Украина обеспечить не смогла, потому часть этих беспилотников была выбита нашими средствами ПВО и РЭБ", – сказал специалист в интервью "Sputnik на русском".По словам Федутинова, Украина не отказалась полностью от использования Bayraktar, но "практически никакого реального эффекта на ситуацию они не оказывают сейчас и не оказывали на протяжении всей этой кампании".Какие беспилотники используют ВСУКак отметил эксперт, помимо вышеупомянутых турецких дронов, Украина располагает достаточно обширным парком различных БПЛА, начиная с аппаратов, которые создавались еще в советскую эпоху. Прежде всего, это "Стрижи" и "Рейсы", которые, как показала практика, могут быть использованы не для воздушной разведки, как они изначально создавались, а как доставщики боевой части – своего рода крылатые ракеты.Кроме того, ВСУ использует разработки частных компаний. Это малоразмерные дроны, производство которых не требует больших вложений и времени. Тем не менее, на фронте они широко востребованы. Это "Лелека-100", Spectator, PD-1 и PD-2. Главным образом они используются для разведки и наблюдения. Эти аппараты менее уязвимы для средств ПВО, но малый радиус их действия заставляет операторов запускать дроны вблизи линии боевого соприкосновения.От "Орлана" до "Ореона"В арсенале Вооруженных сил РФ также имеется существенный парк беспилотников. Это "Элерон-3СВ", используемый небольшими подразделениями для разведки в ближнем радиусе действия, а также "Орлан-10" – самая распространенная система в войсках.Беспилотник "Форпост-Р" относится уже к аппаратам разведывательно-ударного назначения. Его взлетная масса – порядка 450 килограммов, он требует использования взлетно-посадочной аэродромной полосы. В то же время продолжительность его полета больше, масса полезной нагрузки выше. На "Форпосте-Р" размещена более высококачественная оптика, способная на расстоянии десятков километров вести наблюдение, поиск целей и наведение высокоточного оружия. Его производство является одним из приоритетных направлений отечественной беспилотной авиации.Далее идет комплекс "Орион", известный также под именем "Иноходец". Его масса – чуть более тонны, продолжительность полета – порядка суток. Он также может нести серьезное вооружение. ВС России используют его в специальной военной операции, но, по словам эксперта, не так широко.Федутинов отметил, что ход СВО в целом стимулировал повышение интереса заказчика к данной тематике и выявил "определенные бреши, которые имелись в оснащении наших войск"."Было наглядно показано, что высокую значимость приобрели достаточно простые беспилотники – мультикоптеры, которые ранее никогда не воспринималось военными серьезно. Будучи дешевыми и достаточно функциональными, они обеспечивают ситуационную осведомленность для небольших подразделений. Также высокую значимость приобрели барражирующие боеприпасы – беспилотники с интегрированной боевой частью", – уточнил аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России в Донбассе: уничтожены 800 солдат ВСУШойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО и вручил награды ВСУ потерпели неудачу на Краснолиманском направлении
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беспилотник, байрактар (bayraktar), sputnik, денис федутинов, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, сво, мнения
Куда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

Эксперт Федутинов: турецкие беспилотники Bayraktar оказались малоэффективными для Украины

17:07 05.03.2023
 
© Фото: baykardefenceТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© Фото: baykardefence
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины снизили к минимуму использование турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, поскольку при отсутствии господства в воздухе эти аппараты малоэффективны. Такое мнение высказал рассказал эксперт в этой сфере, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Не оказывают реального эффекта

"Bayraktar может представлять достаточно эффективное средство разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов, но в случае, если страна, которая их использует, контролирует воздушное пространство и средства ПВО на стороне противника. Ничего подобного Украина обеспечить не смогла, потому часть этих беспилотников была выбита нашими средствами ПВО и РЭБ", – сказал специалист в интервью "Sputnik на русском".
По словам Федутинова, Украина не отказалась полностью от использования Bayraktar, но "практически никакого реального эффекта на ситуацию они не оказывают сейчас и не оказывали на протяжении всей этой кампании".

Какие беспилотники используют ВСУ

Как отметил эксперт, помимо вышеупомянутых турецких дронов, Украина располагает достаточно обширным парком различных БПЛА, начиная с аппаратов, которые создавались еще в советскую эпоху. Прежде всего, это "Стрижи" и "Рейсы", которые, как показала практика, могут быть использованы не для воздушной разведки, как они изначально создавались, а как доставщики боевой части – своего рода крылатые ракеты.
Кроме того, ВСУ использует разработки частных компаний. Это малоразмерные дроны, производство которых не требует больших вложений и времени. Тем не менее, на фронте они широко востребованы. Это "Лелека-100", Spectator, PD-1 и PD-2. Главным образом они используются для разведки и наблюдения. Эти аппараты менее уязвимы для средств ПВО, но малый радиус их действия заставляет операторов запускать дроны вблизи линии боевого соприкосновения.

От "Орлана" до "Ореона"

В арсенале Вооруженных сил РФ также имеется существенный парк беспилотников. Это "Элерон-3СВ", используемый небольшими подразделениями для разведки в ближнем радиусе действия, а также "Орлан-10" – самая распространенная система в войсках.
"Это основа, которая обеспечивает "глаза с неба" для наших военных, в том числе корректировку артиллерийского огня. У "Орланов" больший радиус действия, операторы не так подвержены риску огневого поражения, там более качественная оптика", - рассказал Федутинов.
Беспилотник "Форпост-Р" относится уже к аппаратам разведывательно-ударного назначения. Его взлетная масса – порядка 450 килограммов, он требует использования взлетно-посадочной аэродромной полосы. В то же время продолжительность его полета больше, масса полезной нагрузки выше. На "Форпосте-Р" размещена более высококачественная оптика, способная на расстоянии десятков километров вести наблюдение, поиск целей и наведение высокоточного оружия. Его производство является одним из приоритетных направлений отечественной беспилотной авиации.
Далее идет комплекс "Орион", известный также под именем "Иноходец". Его масса – чуть более тонны, продолжительность полета – порядка суток. Он также может нести серьезное вооружение. ВС России используют его в специальной военной операции, но, по словам эксперта, не так широко.
Федутинов отметил, что ход СВО в целом стимулировал повышение интереса заказчика к данной тематике и выявил "определенные бреши, которые имелись в оснащении наших войск".
"Было наглядно показано, что высокую значимость приобрели достаточно простые беспилотники – мультикоптеры, которые ранее никогда не воспринималось военными серьезно. Будучи дешевыми и достаточно функциональными, они обеспечивают ситуационную осведомленность для небольших подразделений. Также высокую значимость приобрели барражирующие боеприпасы – беспилотники с интегрированной боевой частью", – уточнил аналитик.
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