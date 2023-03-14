https://crimea.ria.ru/20230314/shoygu-poruchil-udvoit-vypusk-vysokotochnykh-raket-1127530016.html

Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет

Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил двое увеличить объемы производства высокоточных ракетных комплексов. Об этом он заявил в ходе посещения корпорации... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T14:25

2023-03-14T14:25

2023-03-14T14:29

сергей шойгу

министерство обороны рф

оружие

армия и флот

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил двое увеличить объемы производства высокоточных ракетных комплексов. Об этом он заявил в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.Он также отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производствоПо мнению Шойгу, корпорации по силам выполнить поставленную задачу, поскольку "для этого все уже сделано".Он добавил, что продемонстрированные корпорацией перспективные разработки заслуживают большого внимания, поскольку эти изделия "отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран".Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из крупнейших производителей вооружений в РФ, разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.В перечне производимой предприятием продукции стационарные и подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", береговой ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельными ракетами Х-35УЭ, корректируемые авиабомбы, многоцелевые управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", комплексы "Овод-МЭ", ракета Х-59МК2 и другие.Читайте также на РИА Новости Крым: "Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева Россия ответит на угрозы – Путин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, новости