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Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет
Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил двое увеличить объемы производства высокоточных ракетных комплексов. Об этом он заявил в ходе посещения корпорации... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T14:25
2023-03-14T14:29
сергей шойгу
министерство обороны рф
оружие
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил двое увеличить объемы производства высокоточных ракетных комплексов. Об этом он заявил в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.Он также отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производствоПо мнению Шойгу, корпорации по силам выполнить поставленную задачу, поскольку "для этого все уже сделано".Он добавил, что продемонстрированные корпорацией перспективные разработки заслуживают большого внимания, поскольку эти изделия "отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран".Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из крупнейших производителей вооружений в РФ, разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.В перечне производимой предприятием продукции стационарные и подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", береговой ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельными ракетами Х-35УЭ, корректируемые авиабомбы, многоцелевые управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", комплексы "Овод-МЭ", ракета Х-59МК2 и другие.Читайте также на РИА Новости Крым: "Сарматы", "Кинжалы" и "Цирконы": Путин оценил обороноспособность России Армия России получит больше вооружения для СВО - заявление Медведева Россия ответит на угрозы – Путин
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сергей шойгу, министерство обороны рф, оружие, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет

Шойгу поручил корпорации "Тактическое ракетное вооружение" вдвое увеличить выпуск ракет

14:25 14.03.2023 (обновлено: 14:29 14.03.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил двое увеличить объемы производства высокоточных ракетных комплексов. Об этом он заявил в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области.
"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" решает большой, если не сказать огромный комплекс вопросов, которые стоят на сегодняшний день при проведении специальной военной операции. Главная задача на сегодняшний день – это увеличить производство вдвое", - сказал глава Минобороны РФ.
Он также отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство
По мнению Шойгу, корпорации по силам выполнить поставленную задачу, поскольку "для этого все уже сделано".
"У вас набраны кадры, достаточно квалифицированный персонал работает с большим подъемом и хорошим настроением, вся комплектация решена. Задача одна – это увеличение производительности труда, сокращение трудозатрат и за счет этого увеличение производства в два раза тех изделий, которые вы делаете", - подчеркнул министр.
Он добавил, что продемонстрированные корпорацией перспективные разработки заслуживают большого внимания, поскольку эти изделия "отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран".
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из крупнейших производителей вооружений в РФ, разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.
В перечне производимой предприятием продукции стационарные и подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", береговой ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельными ракетами Х-35УЭ, корректируемые авиабомбы, многоцелевые управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", комплексы "Овод-МЭ", ракета Х-59МК2 и другие.
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