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Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику
Российская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T16:36
2023-03-12T16:47
министерство обороны рф
сво
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
вооруженные силы россии
армия и флот
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Потери противника на Купянском направлении составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также на этой линии пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп в районах луганской Стельмаховки, харьковских Синьковки, Лимана Первого и Берестового.Еще три ДРГ обезврежены в районе донецкой Новомихайловки, запорожских Левадного и Марфополя . Всего на Южно-Донецком и Запорожском фронтах за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении противник потерял до 100 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре пикапа, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Донецком фронте уничтожено более 220 украинских боевиков, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица Д-30. На Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. В районах Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления двух бригад ВСУ, под Запорожьем уничтожен склад боеприпасов украинской группировки на территории предприятия "Укрэнергочермет".Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег ДнепраПолтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армииВ Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России
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министерство обороны рф, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", вооруженные силы россии, армия и флот, украина, новости
Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику

Минобороны: ВСУ несут большие потери в живой сил и технике

16:36 12.03.2023 (обновлено: 16:47 12.03.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Потери противника на Купянском направлении составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также на этой линии пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп в районах луганской Стельмаховки, харьковских Синьковки, Лимана Первого и Берестового.
Еще три ДРГ обезврежены в районе донецкой Новомихайловки, запорожских Левадного и Марфополя . Всего на Южно-Донецком и Запорожском фронтах за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Красно-Лиманском направлении противник потерял до 100 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре пикапа, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Донецком фронте уничтожено более 220 украинских боевиков, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица Д-30. На Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. В районах Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления двух бригад ВСУ, под Запорожьем уничтожен склад боеприпасов украинской группировки на территории предприятия "Укрэнергочермет".
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