https://crimea.ria.ru/20230312/pyatsot-boevikov-v-sutki-vsu-teryayut-zhivuyu-silu-i-tekhniku-1127496915.html

Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику

Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Пятьсот боевиков в сутки: ВСУ теряют живую силу и технику

Российская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T16:36

2023-03-12T16:36

2023-03-12T16:47

министерство обороны рф

сво

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Потери противника на Купянском направлении составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также на этой линии пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп в районах луганской Стельмаховки, харьковских Синьковки, Лимана Первого и Берестового.Еще три ДРГ обезврежены в районе донецкой Новомихайловки, запорожских Левадного и Марфополя . Всего на Южно-Донецком и Запорожском фронтах за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.На Красно-Лиманском направлении противник потерял до 100 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре пикапа, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Донецком фронте уничтожено более 220 украинских боевиков, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица Д-30. На Херсонском - самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах. В районах Красный Лиман и Дробышево ДНР поражены пункты управления двух бригад ВСУ, под Запорожьем уничтожен склад боеприпасов украинской группировки на территории предприятия "Укрэнергочермет".Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег ДнепраПолтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армииВ Минобороны ответили на вопрос о возобновлении мобилизации в России

https://crimea.ria.ru/20230312/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-dva-vertoleta-vsu---minoborony-1127496762.html

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министерство обороны рф, сво, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", вооруженные силы россии, армия и флот, украина, новости