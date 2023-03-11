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Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии

Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Полтысячи человек в сутки: ВСУ теряют силы под натиском российской армии

Российская армия за сутки уничтожила до пятисот военнослужащих ВСУ в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T17:46

2023-03-11T17:46

2023-03-11T17:46

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Российская армия за сутки уничтожила до пятисот военнослужащих ВСУ в ходе атак на шести направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Потери живой силыНа Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены подразделения ВСУ в районе поселка Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника здесь составили до 50-ти человек.На Красно-Лиманском направлении в ходе активных действиями подразделений ВС РФ уничтожено до 90 украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР.На Донецком направлении в районах Зализнянского, Красного и Тоненького в ДНР за сутки ликвидировано свыше 140 военнослужащих вражеских подразделений. А на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в боях у Пречистовки и Угледара в ДНР, враг потерял до 70 человек."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих", –добавили в ведомстве.Уточняется, что здесь, помимо живой силы и техники, уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ за сутки нанесено поражение 75 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.Уничтоженная техника и вооружение противникаВ ходе боев украинские военные потеряли свыше трех десятков боевых бронированных машин и автомобилей, а также самоходные гаубицы "Гвоздика", гаубицы Д-30 и Д-20, артустановку "Акация" и иностранное вооружение. В частности, в районах населенных пунктов Константиновка и Приволье в ДНР российские военные уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.Средствами ПВО в течение суток сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM и уничтожены одиннадцать украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны Сальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра В новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот