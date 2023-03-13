https://crimea.ria.ru/20230313/armiya-rossii-unichtozhila-okolo-450-soldat-vsu--khod-spetsoperatsii-1127506827.html
Армия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации
Армия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Армия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации
Российские военные на Донецком направлении разбили украинские подразделения и технику, потери ВСУ на этом направлении составили около 200 солдат. Об этом... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T15:18
2023-03-13T15:18
2023-03-13T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении разбили украинские подразделения и технику, потери ВСУ на этом направлении составили около 200 солдат. Об этом сообщает Минобороны России."На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.Ход боев на Купянском направленииАктивными действиями Вооруженных сил и артиллерийским огнем "Западной" группировки войск поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Масютовка и Крахмальное Харьковской области, а также Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Здесь ликвидировано свыше 60 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.Обстановка на Красном ЛиманеГруппировка войск "Центр" нанесла удар по подразделениям и технике противника возле сел Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. На этих позициях за сутки уничтожено около 110 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и военные автомобили.Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направленияхОперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения Вооруженных сил Украины возле Угледара Донецкой Народной Республики, а также трех населенных пунктов Запорожской области. На этих направлениях потери противника составили около 60 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б".Всего за сутки российские военные поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ.Сбитые беспилотники и HIMARSСредствами противовоздушной обороны сбито еще 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также уничтожены 16 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и другая боевая техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - МинобороныТандем истребителей и ПВО: сбиты три Ми-8, 12 ракет HIMARS и 11 дроновСальдо прокомментировал слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении разбили украинские подразделения и технику, потери ВСУ на этом направлении составили около 200 солдат. Об этом сообщает Минобороны России.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.
Ход боев на Купянском направлении
Активными действиями Вооруженных сил и артиллерийским огнем "Западной" группировки войск поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Масютовка и Крахмальное Харьковской области, а также Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. Здесь ликвидировано свыше 60 военнослужащих ВСУ и два автомобиля.
Обстановка на Красном Лимане
Группировка войск "Центр" нанесла удар по подразделениям и технике противника возле сел Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. На этих позициях за сутки уничтожено около 110 украинских боевиков, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и военные автомобили.
Ситуация на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" поражены подразделения Вооруженных сил Украины возле Угледара Донецкой Народной Республики, а также трех населенных пунктов Запорожской области. На этих направлениях потери противника составили около 60 военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, пять автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица "Мста-Б".
Всего за сутки российские военные поразили 76 артиллерийских подразделений ВСУ.
Сбитые беспилотники и HIMARS
Средствами противовоздушной обороны сбито еще 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Также уничтожены 16 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и другая боевая техника.
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