https://crimea.ria.ru/20230316/esche-pyatsot-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-v-zone-svo---minoborony-1127584506.html

Еще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны

Еще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Еще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны

Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков на шести направлениях спецоперации. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T15:44

2023-03-16T15:44

2023-03-16T15:45

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков на шести направлениях спецоперации. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Российской Федерации.Купянское, Красно-Лиманское Донецкое направленияНа Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах харьковских Гряниковки, Котляровки, Берестового и луганских Новоселовского и Розовк. Уничтожено до 50-ти украинских боевиков, два автомобиля, американская артиллерийская система М777.На Красно-Лиманском фронте в районах луганских Невского и Червоной Дибровы, донецких Ямполовки и Григоровки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация гаубица Д-30.На Донецком направлении за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.Донецкий, Южно-Донецкий и Запорожский фронтНа Южно-Донецкойи Запорожской линиях нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ: за сутки потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777.На Херсонском направлении уничтожено более 35-ти боевиков, один танк, две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186-ти районах. В районе населенного пункта Камышевка поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожены два украинским зенитных ракетных комплекса С-300 и Оса-АКМ, радиоло кационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИРоссийские военные уничтожили 575 боевиков ВСУ – ход спецоперацииПод Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости