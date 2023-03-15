https://crimea.ria.ru/20230315/rossiyskie-voennye-razbili-esche-pochti-600-boevikov-vsu--khod-spetsoperatsii-1127555323.html

Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации

Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации

Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T14:07

2023-03-15T14:07

2023-03-15T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства.На Красно-Лиманском фронте за сутки противник потерял свыше 235-ти боевиков, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", американскую артиллерийскую систему М777.На Донецком направлении потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтыНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в районе Новоданиловки уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Общие потери украинской армии на этих направлениях боев составили до 75-ти военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и артустановка "Акация".На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах. В районах Украинска, Новодмитровки и Красного в ДНР вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – МинобороныСбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боевАрмия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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