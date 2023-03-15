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Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации
Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T14:07
2023-03-15T14:11
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства.На Красно-Лиманском фронте за сутки противник потерял свыше 235-ти боевиков, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", американскую артиллерийскую систему М777.На Донецком направлении потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронтыНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в районе Новоданиловки уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Общие потери украинской армии на этих направлениях боев составили до 75-ти военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и артустановка "Акация".На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах. В районах Украинска, Новодмитровки и Красного в ДНР вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – МинобороныСбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боевАрмия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, херсонская область, запорожская область
Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации

Минобороны: армия России за сутки уничтожила в зоне спецоперации более 570 солдат ВСУ

14:07 15.03.2023 (обновлено: 14:11 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки уничтожили около 575 украинских боевиков, склады боеприпасов и технику противника. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства.
На Красно-Лиманском фронте за сутки противник потерял свыше 235-ти боевиков, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", американскую артиллерийскую систему М777.
На Донецком направлении потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
"Кроме того, уничтожены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО "Град" и "Ураган", артиллерийская система М 777 и самоходная гаубица М 109 Paladin производства США. Также в районах Дачного, Галицыновки и Новоселовки Первой ДНР уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ", - добавили в оборонном ведомстве.
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Южно-Донецкий, Запорожский, Херсонский фронты
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в районе Новоданиловки уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Общие потери украинской армии на этих направлениях боев составили до 75-ти военных, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и артустановка "Акация".
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.
Российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах. В районах Украинска, Новодмитровки и Красного в ДНР вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиСобытия в ДонбассеНаступление ВС РФ в ДонбассеХерсонская областьЗапорожская область
 
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