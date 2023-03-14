https://crimea.ria.ru/20230314/sbit-mig-29-i-perekhvacheny-23-reaktivnykh-snaryada--khod-vozdushnykh-boev-1127537051.html

Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев

Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев

Российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:55

2023-03-14T16:55

2023-03-14T16:55

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

украина

россия

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка и Житловка в ЛНР, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино в ДНР, а также Межирич Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и другая военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы СШАРоссийские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - МинобороныКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, россия, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф