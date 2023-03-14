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Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев
Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев
Российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:55
2023-03-14T16:55
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
украина
россия
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка и Житловка в ЛНР, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино в ДНР, а также Межирич Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и другая военная техника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы СШАРоссийские военные за сутки уничтожили два вертолета ВСУ - МинобороныКуда исчезли беспилотники Bayraktar из арсеналов ВСУ – эксперт
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, украина, россия, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Сбит МиГ-29 и перехвачены 23 реактивных снаряда – ход воздушных боев

Минобороны: российские силы сбили МиГ-29, 17 беспилотников и 23 реактивных снаряда

16:55 14.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, Кременная, Варваровка и Житловка в ЛНР, Валерьяновка, Кирилловка, Волноваха, Володино и железнодорожной станции Мандрыкино в ДНР, а также Межирич Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и другая военная техника.
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СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФ
 
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