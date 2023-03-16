https://crimea.ria.ru/20230316/ssha-mogut-byt-prichastny-k-perebroske-islamskikh-boevikov-na-ukrainu-1127574783.html

США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину

США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину - РИА Новости Крым, 16.03.2023

США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину

Башар Асад не исключает, что на стороне киевского режима воюют исламские террористы, которых перебрасывает США. Об этом президент Сирийской Арабской Республики... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T11:31

2023-03-16T11:31

2023-03-16T11:31

башар асад (политик)

сша

украина

всу (вооруженные силы украины)

сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124826084_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_a322980b14924ee46f763c456a3c48a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Башар Асад не исключает, что на стороне киевского режима воюют исламские террористы, которых перебрасывает США. Об этом президент Сирийской Арабской Республики сообщил в интервью РИА Новости после встречи с Владимиром Путиным.Сирийский лидер отметил, что не располагает доказательствами переброски, но считает такой шаг "вполне ожидаемым".Президент САР отметил, что "террористы в Сирии – это те, кого в скобках называют "исламские террористы", кто прикрывается религией". Война на Украине не носит религиозный характер, однако исламские террористы там присутствуют. Этот факт, по его словам, подтверждается распространенными в интернете многочисленными роликами.Эти боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США, считает Асад.В среду 15 марта президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер отметил существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты совместными усилиями и решающему вкладу российских Вооруженных сил.В свою очередь сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Владимира Путина и представителей всех министерств и ведомств, "которые присутствовали и помогали с последствиями землетрясения".Министр обороны России Сергей Шойгу также провел переговоры с главой военного ведомства САР Али Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.Ранее в Следственном комитете России сообщили, что на стороне киевских вооруженных формирований воюют иностранные наемники из 54 стран мира. Наиболее активные в этой части страны: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на УкраинеВС РФ разгромили базы польских наемников под ХарьковомАрмия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников

https://crimea.ria.ru/20230316/ukraina-v-khode-svo-poteryala-bolee-sta-tysyach-voennykh--smi-1127573287.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад (политик), сша, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, общество