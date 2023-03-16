Рейтинг@Mail.ru
США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230316/ssha-mogut-byt-prichastny-k-perebroske-islamskikh-boevikov-na-ukrainu-1127574783.html
США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину
США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину - РИА Новости Крым, 16.03.2023
США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину
Башар Асад не исключает, что на стороне киевского режима воюют исламские террористы, которых перебрасывает США. Об этом президент Сирийской Арабской Республики... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T11:31
2023-03-16T11:31
башар асад (политик)
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124826084_0:45:1024:621_1920x0_80_0_0_a322980b14924ee46f763c456a3c48a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Башар Асад не исключает, что на стороне киевского режима воюют исламские террористы, которых перебрасывает США. Об этом президент Сирийской Арабской Республики сообщил в интервью РИА Новости после встречи с Владимиром Путиным.Сирийский лидер отметил, что не располагает доказательствами переброски, но считает такой шаг "вполне ожидаемым".Президент САР отметил, что "террористы в Сирии – это те, кого в скобках называют "исламские террористы", кто прикрывается религией". Война на Украине не носит религиозный характер, однако исламские террористы там присутствуют. Этот факт, по его словам, подтверждается распространенными в интернете многочисленными роликами.Эти боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США, считает Асад.В среду 15 марта президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер отметил существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты совместными усилиями и решающему вкладу российских Вооруженных сил.В свою очередь сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Владимира Путина и представителей всех министерств и ведомств, "которые присутствовали и помогали с последствиями землетрясения".Министр обороны России Сергей Шойгу также провел переговоры с главой военного ведомства САР Али Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.Ранее в Следственном комитете России сообщили, что на стороне киевских вооруженных формирований воюют иностранные наемники из 54 стран мира. Наиболее активные в этой части страны: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.Читайте также на РИА Новости Крым:Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на УкраинеВС РФ разгромили базы польских наемников под ХарьковомАрмия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
https://crimea.ria.ru/20230316/ukraina-v-khode-svo-poteryala-bolee-sta-tysyach-voennykh--smi-1127573287.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124826084_69:0:956:665_1920x0_80_0_0_c57d48b07a18392964e01fe5b1faf5a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
башар асад (политик), сша, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, общество
США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину

Асад: США могут быть причастны к переброске воюющих на стороне Киева исламских боевиков

11:31 16.03.2023
 
© SERGEY BOBOKУкраинские боевики ведут огонь из американской гаубицы M777. Фото AFP
Украинские боевики ведут огонь из американской гаубицы M777. Фото AFP
© SERGEY BOBOK
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Башар Асад не исключает, что на стороне киевского режима воюют исламские террористы, которых перебрасывает США. Об этом президент Сирийской Арабской Республики сообщил в интервью РИА Новости после встречи с Владимиром Путиным.
Сирийский лидер отметил, что не располагает доказательствами переброски, но считает такой шаг "вполне ожидаемым".
"США перебрасывают террористов из одного места в другое, помимо того, что террористы передвигаются самостоятельно", – сказал Асад.
Президент САР отметил, что "террористы в Сирии – это те, кого в скобках называют "исламские террористы", кто прикрывается религией". Война на Украине не носит религиозный характер, однако исламские террористы там присутствуют. Этот факт, по его словам, подтверждается распространенными в интернете многочисленными роликами.
Эти боевики не поехали на Украину для участия в джихаде, а были переброшены туда при содействии США, считает Асад.
"Естественно, что есть террористы, которых перебросили из других регионов, в том числе из Сирии, для того, чтобы они воевали с Россией на Украине", – резюмировал президент САР.
В среду 15 марта президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прибыл в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер отметил существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты совместными усилиями и решающему вкладу российских Вооруженных сил.
В свою очередь сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Владимира Путина и представителей всех министерств и ведомств, "которые присутствовали и помогали с последствиями землетрясения".
Министр обороны России Сергей Шойгу также провел переговоры с главой военного ведомства САР Али Махмудом Аббасом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что на стороне киевских вооруженных формирований воюют иностранные наемники из 54 стран мира. Наиболее активные в этой части страны: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
Армия России ударила по "Иностранному легиону" — уничтожены 80 наемников
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
10:49
Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ
 
Башар Асад (политик)СШАУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ 1:59
11:31США могут быть причастны к переброске исламских боевиков на Украину
11:25ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя
11:20Керченская переправа: актуальная обстановка на 16 марта
11:13Задушил и закопал в сарае: пенсионер из Джанкоя ответит за убийство жены
11:02Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша"
10:49Украина в ходе СВО потеряла более ста тысяч военных – СМИ
10:05Сотня новых случаев: оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:30Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
09:15В Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
09:03Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию
08:52Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли
08:23Часть Симферополя на день останется без света
08:06Летучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппу
07:32В Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматика
07:01Хроника Крымской весны: 16 марта
00:01В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник : 16 марта
23:13Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
22:28Главные события Крыма: 15 марта
Лента новостейМолния