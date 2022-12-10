https://crimea.ria.ru/20221210/raskhodnyy-resurs-kakov-realnyy-status-inostrannykh-naemnikov-na-ukraine-1125786802.html

Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине

Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине

В погоне за "имиджевыми успехами" на фронте официальный Киев давно не считается с жизнями своих военнослужащих, а в последних тяжелых противостояниях на... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T18:14

2022-12-10T18:14

2022-12-10T17:27

радио "спутник в крыму"

политика

сво

сергей мельничук

мнения

иностранные наемники всу

украина

всу (вооруженные силы украины)

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Политолог Сергей Мельничук Политические события в стране и в мире. Ход СВО. Обмен россиянина Виктора Бута Политолог Сергей Мельничук. Обмен россиянина Виктора Бута audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В погоне за "имиджевыми успехами" на фронте официальный Киев давно не считается с жизнями своих военнослужащих, а в последних тяжелых противостояниях на Донбассе расходным ресурсом становятся и иностранные наемники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил крымский политолог Сергей Мельничук.В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине >>Во все тяжкие"Потери Украины увеличиваются. Боевые действия в Донецкой Народной Республике сегодня тяжелейшие. Вопрос в том, насколько целесообразно им удерживать каждый населенный пункт, который они оккупировали. Тем не менее, украинское руководство это осуществляет, прежде всего, для сохранения имиджа. В этой связи началось нерациональное расходование и такого ресурса, как иностранные наемники", - констатирует Мельничук."Суперсолдаты" только в телевизоре"Как показывает практика, статус у иностранного наемника на Украине очень хаотичный. Украинская пропаганда о них рассказывает, как о каких-то суперсолдатах, но на деле украинское руководство относится к ним далеко не положительно. Об этом говорят и показания пленных наемников, и свидетельства тех иностранцев, которые приезжали "повоевать" за Украину с целью пропариться, и вели свои блоги", - отметил политологПо его мнению, такое положение иностранных наемников на Украине в скором времени может убавить число иностранцев, желающих воевать на стороне киевского режима.Ранее Следком России сообщил об участии в зоне специальной военной операции на стороне Украины иностранных наемников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части – Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрьКиев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИДВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом

https://crimea.ria.ru/20221210/nastuplenie-vs-rossii-v-lnr-vygodnye-rubezhi-i-sorvannye-kontrataki-vsu-1125793582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сво, сергей мельничук, мнения, иностранные наемники всу, украина, всу (вооруженные силы украины)