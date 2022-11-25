https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html

ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом

ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 25.11.2022

ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом

Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T14:56

2022-11-25T14:56

2022-11-25T14:56

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что еще более ста наемников "иностранного легиона" уничтожены в районе Северска и Славянска в ДНР."А также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", — уточнили в Минобороны.Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира.

https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф