https://crimea.ria.ru/20221125/vs-rf-razgromili-bazy-polskikh-naemnikov-pod-kharkovom-1125546155.html
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 25.11.2022
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что еще более ста наемников "иностранного легиона" уничтожены в районе Северска и Славянска в ДНР."А также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", — уточнили в Минобороны.Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира.
https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
Российские войска разгромили базы польских наемников под Харьковом