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ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом - РИА Новости Крым, 25.11.2022
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом
Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T14:56
2022-11-25T14:56
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что еще более ста наемников "иностранного легиона" уничтожены в районе Северска и Славянска в ДНР."А также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", — уточнили в Минобороны.Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира.
https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ разгромили базы польских наемников под Харьковом

Российские войска разгромили базы польских наемников под Харьковом

14:56 25.11.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия разгромили три базы польских наемников под Харьковом, уничтожив до двухсот боевиков. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков", — сообщили в оборонном ведомстве.
В министерстве добавили, что еще более ста наемников "иностранного легиона" уничтожены в районе Северска и Славянска в ДНР.
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23 ноября, 14:23
Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников
"А также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", — уточнили в Минобороны.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что на стороне ВСУ в зоне специальной военной операции участвуют иностранные наемники из 54 стран мира.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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