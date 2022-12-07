https://crimea.ria.ru/20221207/kiev-igraet-zhiznyami-ukraintsev-i-evropeytsev-zayavili-v-mid-1125726021.html

Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД

Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД

Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, отдавая приказы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на представителя России на заседании... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T08:52

2022-12-07T08:52

2022-12-07T08:54

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, отдавая приказы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на представителя России на заседании Генассамблеи ООН Наталью Кармазинскую сообщает РИА Новости.Ключевую угрозу безопасности АЭС несут постоянные обстрелы со стороны ВСУ, подчеркнула дипломат. Москва, в свою очередь, сделала все необходимое, чтобы сентябрьский визит миссии МАГАТЭ на станцию прошел максимально безопасно и эффективно, несмотря на устраиваемые украинским правительством провокации."По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ", — отметила представитель РФ.Россия поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, подчеркнула она, однако важно обсудить ее параметры.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20221120/vy-igraete-s-ognem-magate-prizyvaet-ostanovit-obstrely-zaes-1125456730.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина, магатэ