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Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД
Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД
Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, отдавая приказы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на представителя России на заседании... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T08:52
2022-12-07T08:54
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, отдавая приказы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на представителя России на заседании Генассамблеи ООН Наталью Кармазинскую сообщает РИА Новости.Ключевую угрозу безопасности АЭС несут постоянные обстрелы со стороны ВСУ, подчеркнула дипломат. Москва, в свою очередь, сделала все необходимое, чтобы сентябрьский визит миссии МАГАТЭ на станцию прошел максимально безопасно и эффективно, несмотря на устраиваемые украинским правительством провокации."По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ", — отметила представитель РФ.Россия поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, подчеркнула она, однако важно обсудить ее параметры.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20221120/vy-igraete-s-ognem-magate-prizyvaet-ostanovit-obstrely-zaes-1125456730.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, украина, магатэ
Киев играет жизнями украинцев и европейцев, заявили в МИД

Миссия России при ООН: атаками на ЗАЭС Киев играет жизнями украинцев и европейцев

08:52 07.12.2022 (обновлено: 08:54 07.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский играет жизнями украинцев и европейцев, отдавая приказы атаковать Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на представителя России на заседании Генассамблеи ООН Наталью Кармазинскую сообщает РИА Новости.
"Мы распространяли соответствующую информацию в качестве официальных документов СБ и ГА ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Владимира Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента", — заявила Кармазинская.
Ключевую угрозу безопасности АЭС несут постоянные обстрелы со стороны ВСУ, подчеркнула дипломат. Москва, в свою очередь, сделала все необходимое, чтобы сентябрьский визит миссии МАГАТЭ на станцию прошел максимально безопасно и эффективно, несмотря на устраиваемые украинским правительством провокации.
"По итогам визита на станцию гендиректор агентства выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак ВСУ", — отметила представитель РФ.
Россия поддерживает идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, подчеркнула она, однако важно обсудить ее параметры.
"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов", — подытожила Кармазинская.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
После одного из последних обстрелов гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 14:41
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьУкраинаМАГАТЭ
 
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