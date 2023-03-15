https://crimea.ria.ru/20230315/vstrecha-vladimira-putina-i-bashara-asada-glavnye-tezisy-1127566625.html

Встреча Владимира Путина и Башара Асада: главные тезисы

Встреча Владимира Путина и Башара Асада: главные тезисы - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Встреча Владимира Путина и Башара Асада: главные тезисы

Президент России Владимир Путин в среду встретился в президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T19:31

2023-03-15T19:31

2023-03-15T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретился в президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.Как сообщается на сайте Кремля, в ходе встречи российский лидер отметил существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, которые были достигнуты совместными усилиями и решающему вкладу российских Вооруженных сил."Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую, внутриполитическую ситуацию", – сказал Путин.Президент также подчеркнул развитие отношений двух стран в том числе и в экономической сфере. В частности, за прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота между Россией и Сирией.Кроме того, Путин выразил сожаление, что "сирийский народ столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением. Это, конечно, усугубляет ситуацию".В свою очередь сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Владимира Путина и представителей всех министерств и ведомств, "которые присутствовали и помогали с последствиями землетрясения".Президент Сирии отдельно выразил благодарность Минобороны России, экипажам и военным, которые принимали непосредственное участие в спасении раненных."Это действительно повлияло на уменьшение количества жертв, раненых, помогло в принципе уменьшить ущерб от последствий землетрясения", – сказал Асад.Он также поблагодарил Путина от лица сирийского народа за личную стойкую позицию и позицию Российской Федерации на международной арене. "Отражение террора и также отталкивание всех иностранных наземных вооруженных сил, которые там находятся нелегально. Несмотря на то, что Россия сейчас также ведет спецоперацию, ее позиции такие же, они не изменились", – подчеркнул Асад.Он в очередной раз поддержал проведение специальной военной операции на Украине "против неонацистов и старых нацистов"."Я говорю "старые" и "новые" нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, [так] сейчас он стал их поддерживать, в нынешнее время. Наша позиция исходит не только из дружбы между нами и преданности, которая есть между нами. Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту", – подчеркнул Асад.Встреча глав минобороны России и СирииМинистр обороны России Сергей Шойгу также провел переговоры со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом."В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Встреча прошла в дружественной атмосфере и подтвердила настрой на дальнейшее развитие российско-сирийского взаимодействия в области обороны и борьбы с терроризмом."Мы за последние годы прошли с вами огромный путь, огромную дистанцию, в части освобождения территории Сирии от международного терроризма", – отметил Шойгу. Впереди еще, конечно, много работы, но при этом большая часть этой работы сделана, подчеркнул он.В свою очередь Али Махмуд Аббас поблагодарил за оказанную российскими военнослужащими помощь и выразил надежду на продолжение сотрудничества.Также министр обороны РФ выразил соболезнования народу Сирии в связи со случившимся в феврале землетрясением.Ранее президент России Владимир Путин переговорил в телефонном режиме с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственностиРоссийские военные и МЧС помогают Турции и Сирии после землетрясенияПутин: Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения

https://crimea.ria.ru/20230211/siriyskiy-narod-etogo-ne-zabudet-dva-itoga-odnoy-tragedii-1126925513.html

https://crimea.ria.ru/20230314/putin-o-terakte-na-severnykh-potokakh-glavnye-zayavleniya-1127542401.html

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владимир путин (политик), башар асад (политик), россия, сирия, политика, сергей шойгу, министерство обороны рф, в мире, новости