https://crimea.ria.ru/20230314/putin-rossiya-na-ukraine-boretsya-za-suschestvovanie-svoey-gosudarstvennosti-1127537258.html

Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности

Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Путин: Россия на Украине борется за существование своей государственности

Россия на Украине борется не за улучшение своего геополитического положения, а за само существование своей государственности. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:59

2023-03-14T16:59

2023-03-14T16:59

владимир путин (политик)

политика

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улан-удэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Россия на Украине борется не за улучшение своего геополитического положения, а за само существование своей государственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.При этом западные противники РФ решают на Украине именно задачу улучшения своего геополитического положения, их главная задача – "раскачать, растащить по кускам" Россию, отметил Путин.По словам президента, для того, чтобы приблизить мир и стабильность, российскому обществу нужно проявить консолидацию и собранность."Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся – и успех, и победа", - продолжил российский лидер.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на УкраинеВ Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионовПутин об украинских неонацистах: мы их дожмем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, украина, сво, новости, улан-удэ