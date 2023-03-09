https://crimea.ria.ru/20230309/v-krymu-nazvali-glavnoe-uslovie-bezopasnosti-poluostrova-i-novykh-regionov-1127417518.html

В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов

В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов - РИА Новости Крым, 08.03.2023

В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов

Гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-09T08:22

2023-03-09T08:22

2023-03-08T20:22

владимир константинов

мнения

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новые регионы россии

армия и флот

украина

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов.Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаВ Крыму заявили о неизбежном развале УкраиныВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

https://crimea.ria.ru/20230308/rossiya-dolzhna-sozdat-bufernuyu-zonu-u-svoikh-granits--deputat-gosdumy-1127417043.html

новые регионы россии

украина

одесса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, армия и флот, украина, одесса