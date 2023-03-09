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В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов
В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов - РИА Новости Крым, 08.03.2023
В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов
Гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-09T08:22
2023-03-09T08:22
2023-03-08T20:22
владимир константинов
мнения
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новые регионы россии
армия и флот
украина
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов.Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаВ Крыму заявили о неизбежном развале УкраиныВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине
https://crimea.ria.ru/20230308/rossiya-dolzhna-sozdat-bufernuyu-zonu-u-svoikh-granits--deputat-gosdumy-1127417043.html
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владимир константинов, мнения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новые регионы россии, армия и флот, украина, одесса
В Крыму назвали главное условие безопасности полуострова и новых регионов
Константинов: лишение Украины выхода к Черному морю обезопасит Крым и новые регионы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю, считает председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы не знаем конкретных планов спецоперации. Все, что озвучено, – это денацификация и демилитаризация. Нам из Крыма видится, что демилитаризация без взятия под контроль Одессы и лишения Украины выхода к Черному морю будет неполной. Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности ни нам, ни новым регионам РФ", – цитирует РИА Новости главу Госсовета республики.
Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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